INSULARIA – Islas del Mundo en Red inaugura su IX edición en El Hierro

La IX edición de INSULARIA – Islas del Mundo en Red tendrá como protagonista a Escocia, dentro de la sección Isla Invitada, gracias a la colaboración con el Glasgow Short Film Festival. La muestra reúne 12 cortometrajes en estreno nacional que evidencian la riqueza y vitalidad del cine escocés actual, con propuestas que van de la ficción más íntima al documental social y experimental.
El festival iniciará oficialmente el 2 de octubre, en el Terrero de Lucha Ramón Méndez (Frontera), con la proyección de La isla de las mentiras (2020), de Paula Cons, quien presentará personalmente su obra. La película rescata un episodio histórico silenciado: el naufragio del vapor Santa Isabel en 1921 frente a la isla gallega de Sálvora y la gesta de tres mujeres que arriesgaron su vida para salvar a numerosos pasajeros.
Además, INSULARIA continúa consolidando su red de alianzas con otros certámenes de referencia: el Festival Internacional de Cine de Chiloé (Chile), el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe Isla Verde (Cuba) y el Menorca Doc Fest (España). Esta cooperación se materializa en secciones conjuntas como ECOISLAS e ISLA MUJERES, así como en intercambios de programación y jurados.
Este año, la colaboración con Chiloé se verá reforzada con la participación del director y del productor del Festival Internacional de Cine de Chiloé (FICH), Rory Barrientos y Carlos Rojas Hurtado, así como de cineastas y actores del archipiélago chileno, que estarán presentes en El Hierro para compartir sus experiencias y obras.
La IX edición también dará espacio a los encuentros y secciones especiales que enriquecen su propuesta. El 10 de octubre, el Centro Cultural Asabanos acogerá la tercera edición de ISLA MUJERES, foro de debate sobre igualdad de género en el audiovisual organizado junto a CIMA. El certamen fortalece los lazos entre Canarias y Baleares mediante un intercambio de cortometrajes con el Menorca Doc Fest, con proyecciones paralelas en ambos archipiélagos a lo largo de octubre. A ello se suma la sección PANORAMA, auténtico escaparate del cine insular contemporáneo, que este año reúne producciones recientes de territorios tan diversos como Filipinas, Isla de Reunión, Chiloé, Cuba, Martinica, Islandia, Grecia, Cerdeña o Baleares.
Candela Peña regresa a El Hierro como jurado oficial
La actriz Candela Peña, tres veces ganadora del Premio Goya y protagonista de la serie Hierro (Movistar+), volverá a la isla del Meridiano para formar parte del Jurado Oficial. Su participación refuerza el vínculo afectivo y cultural que mantiene con el territorio que la acogió como escenario de una de las producciones televisivas más reconocidas de los últimos años.
BAFTA Shorts: estreno en España
La clausura del 12 de octubre traerá la primera presentación en España de los BAFTA Shorts, gracias a la colaboración con el British Council. El programa reúne ocho cortometrajes nominados y ganadores en los prestigiosos premios británicos. El acto contará con la presencia de Cristina Ward, Head of Arts de British Council Spain.
Con esta programación, INSULARIA – Islas del Mundo en Red reafirma su papel como foro internacional del cine insular, conectando creadores y público, a través de relatos que celebran la pluralidad cultural y la riqueza narrativa de las islas del planeta.
El evento está patrocinado por Promotur, Turismo de Islas Canarias, Gobierno de Canarias y cuenta con el apoyo del Cabildo Insular de El Hierro, y la colaboración de los ayuntamientos sedes del festival.