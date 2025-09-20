La 8ª Edición de Orígenes contará con destacados chefs nacionales

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, ha presentado la octava edición de Orígenes Gran Canaria Me Gusta, el encuentro profesional de referencia en el ámbito gastronómico en Canarias, que tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre en el Centro Ecológico Cultural Los Olivos, en Telde, entre las 09:30 y las 17:00 horas.
El programa reunirá a más de 400 asistentes entre profesionales del sector, ponentes nacionales e internacionales y más de 250 estudiantes de cocina y restauración de once centros de formación de las islas, consolidando a Orígenes como la cita gastronómica más importante del Archipiélago.
Alonso subrayó la importancia de que el encuentro se celebre en un entorno natural y con fuerte participación del alumnado: “Este es un evento profundamente apegado al territorio, y por eso damos tanta relevancia a la presencia de los centros de formación. Queremos que los jóvenes que hoy se forman con referentes de primer nivel trabajen mañana en el cuidado de la Isla y de su paisaje a través de su labor profesional”.
El cartel de esta edición estará formado por algunos de los nombres más destacados de la cocina nacional. Entre ellos figuran Toño Pérez (Restaurante Atrio, Cáceres, 3 Estrellas Michelin y 3 Soles Repsol); Diego Guerrero (DSTAgE, Madrid, 2 Estrellas Michelin, Estrella Verde y 3 Soles Repsol), Begoña Rodrigo (La Salita, Valencia, 1 Estrella Michelin, 3 Soles Repsol y reconocida como Mejor Cocinera de Vegetales del Mundo), acompañada por el gallego Pepe Solla; Pedro Sánchez (Bagá, Jaén, 1 Estrella Michelin, 3 Soles Repsol); Samuel Naveira (Mu-Na, Ponferrada, 1 Estrella Michelin y 1 Sol Repsol), que mostrará su particular interpretación de la lubina atlántica de Aquanaria, así como Javier Vega y Blanca Martínez (Memoria Gustativa, Valencia) y el costarricense Randy Siles (Autóktono).
La representación local estará encabezada por Germán Ortega (La Aquarela, Mogán, 1 Estrella Michelin y 2 Soles Repsol); Borja Marrero (Muxgo, Las Palmas de Gran Canaria, 1 Estrella, 1 Estrella Verde Michelin y 1 Sol Repsol); Richard Díaz (Sorondongo, LPGC) y el tinerfeño Víctor Suárez (Haydeé, 1 Estrella Michelin y 1 Sol Repsol). El programa hará también una fuerte apuesta por los profesionales de la sala y la sumillería.