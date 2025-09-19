El chef Braulio Simancas, de Silbo Gomero, ponente en Gastronomika

Braulio Simancas, chef de la Tasca Silbo Gomero, situada en la calle Volcán Elena 9, de La Laguna, será uno de los ponentes de San Sebastian Gastronomika, que se celebrará del seis al ocho de octubre en el Palacio Kursaal, de Donostia. De momento este el único invitado canario que aparece en la programación de este encuentro gastronómico, pendiente aún de conocer las actividades que llevará a cabo el Área de Turismo, del Cabildo de Tenerife. Simancas en en esta ocasión disertará sobre ‘Cocina de isla’, algo que él conoce muy bien.
Braulio Simancas, galardonado en dos ocasiones por DIARIO DE AVISOS
Braulio Simancas, de amplia trayectoria profesional, ha sido en dos ocasiones premio DIARIO DE AVISOS. La primera de ellas fue en 2009, en los XXIV edición por su trabajo en Silbo Gomero, y luego en 2019, en los XXXI galardones por su trabajo en Las Aguas, en el hotel Bahía del Duque (Costa Adeje). Su trabajo como chef ha destacado no solo por profundizar en el producto local, sino también por su especialización en los mojos, calientes y fríos, y en los quesos que el mismo afina y cuida en su propio restaurante con mucho esmero y cariño.
El chef destaca por su investigación histórica de los mojos y de los quesos
Simancas, según el programa de Gastronomika, estalla su genio, con los quesos singulares, con su investigación histórica de los mojos (que utiliza revolucionariamente como ingredientes en sus composiciones) y con su brillante cocina, a la que, partiendo de la tradición, mira contemporáneamente a través de la excelencia del producto local y de una técnica afilada.
La chef mexicana Lucy Noriega cocinará en Etéreo by Pedro Nel Restrepo
El restaurante Etéreo by Pedro Nel recibirá los próximos días 10 y 11 de noviembre, en horario de almuerzos y cenas, a la chef mexicana Lucy Noriega, del gupo Reyma División Gastro&Records. Noriega, que está al cargo de trece negocios (Orangerie, Sierra Morena, Caffito, Krallar, Comisariato Reyma, entre otros), demostrará en Santa Cruz la valía que ha aquilatado a lo largo de 28 años de experiencia y que le han valido ser reconocida como Embajadora de la Gastronomía del estado de Guanajuato o chef ejecutivo de Dinner in the Sky México.
Noriega ha cocinado, entre otros, en Ritz Carlton o Harrods de Londres
La visita a la Isla de Lucy Noriega constituye otro de esos lazos fraternales que Restrepo se granjea durante sus periplos para desarrollar su cocina. Cabe recordar que la invitada se graduó con honores en alta cocina en la L’ecole et Fondation Le Cordon Bleu en Londres; asimismo pasó por el Ritz Carlton de Londres, Harrods y fue chef del embajador de México en el Reino Unido, además del sultán de Bruney. Noriega fue invitada en su día por la Embajada de México en Emiratos Árabes en la realización de un festival Gourmet con más de 130 platos para 3.000 personas.
La guindilla
Las comidas a domicilio
Aventuraba el presidente de Mercadona, Juan Roig, que en el año 2025 desaparecerían las cocinas en las viviendas. A algunos esta afirmación les parece exagerada e incluso un sueño de un empresario que cada día vende más comida elaborada. Pero lo cierto es que si uno recorre las calles de Santa Cruz y de La Laguna, por citar dos ejemplos, cada dia encuentra más lugares que ofrecen comida, incluso planning semanales para aquellos que no le gustan cocinar en las casas. A uno le fastidia darle la razón a Roig, pero si nada lo impide seremos pocos los que disfrutaremos en las cocinas en las casas.