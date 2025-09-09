La III edición de Loba Festival trae a Tenerife el directo del dúo barcelonés Dame Área

El Loba Festival inicia este mes de septiembre su tercera edición, consolidándose en Tenerife como un encuentro de krautrock áspero, post-punk urgente, electrónica cruda, EBM y psicodelia distorsionada, con propuestas potentes y diversas de artistas locales e internacionales.
El festival, que cuenta con el patrocinio de Turismo de las Islas Canarias y del Gobierno de Canarias, no solo apuesta por la música, sino también por la creación de un espacio de intercambio cultural entre artistas de diferentes orígenes.
La cita principal de esta edición 2025 tendrá lugar el 10 de octubre en el Espacio Cultural Aguere (La Laguna), con un concierto de despedida que reunirá a los belgas Landrose, los barceloneses Dame Área, los valencianos Yo Diablo y los tinerfeños Muda. Las entradas ya están disponibles en: www.colectivoloba.com
Dame Área, dúo nacido del mítico club Màgia Roja, son maestros en incendiar escenarios con una mezcla de ritmos industriales-tribales, sintetizadores retrofuturistas y letras afiladas. Landrose, llegado desde Bélgica, ofrecerá una propuesta de electrónica abrasiva y batería punk, llegando a Canarias tras la publicación en marzo de Brut, su segundo álbum.
Por su parte, Yo Diablo desplegará un fingerpicking salvaje y una explosiva fusión de bluegrass, surf rock, deep blues y rockabilly psicodélico, todo con un inesperado toque aflamencado.
De igual manera, los tinerfeños Muda, dúo de post-hardcore instrumental, aprovecharán el marco del festival para ofrecer un adelanto de su nuevo disco cara a cara con los asistentes al festival.
La programación de esta edición 2025 arrancará el 10 de septiembre en Brisad Espacio Creativo (Calle El Calvario, La Orotava), donde se celebrará la presentación oficial del cartel y de las actividades paralelas. Además de los conciertos, el Colectivo LOBA ha desplegado una programación expandida en varias islas: actuaciones en El Hierro, la exposición fotográfica Snapshot en el espacio Lapanera, música en guachinches y talleres de arte en Lanzarote.El concierto del 10 de octubre en el Aguere Cultural contará también con los directos del belga Landrose y los valencianos Yo Diablo