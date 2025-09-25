La ‘cantera’ de la UFC llega a Tenerife de la mano de Fight2One

La Legacy Fighting Alliance (LFA) la promotora que sirve de verdadero trampolín y semillero para la UFC llega a Tenerife de la mano de la promotora canaria es una promotora Fight2One, que sigue apostando por el crecimiento de los deportes de contacto en las Islas.
El Santiago Martín acoge el sábado, 27 de septiembre, el combate estrella entre Nascimento y Makaev, del peso ligero de la promotora estadounidense en alianza con Fight2One.
Nacida en 2017, tras la fusión de Legacy FC y Resurrection Fighting Alliance, una de las muestras del alcance de la la LFA es su acuerdo para emitir en directo y en exclusiva por UFC Fight Pass, el mayor canal de deportes de contacto de todo el mundo. Nunca antes la LFA había participado en un evento en España.
LAS PELEAS
MMA Amateurs: Taylor contra Magassa (peso welter), Burone contra Trujillo (peso pluma) y De la Cruz contra Ramírez (peso pluma).
Muay Thai: Trujillo contra Attohoe (peso ligero), Galán contra Laamiri (peso pluma).
K1: Pe Meis contra Mejía (peso pluma), Catalin contra Mejía (peso pluma), Gálvez contra Farrahy (peso gallo), Lladó contra Tosco (peso welter), Perera contra Florenti (peso mosca dorado).
ENTRADAS Y APERTURA DE PUERTAS
Las localidades tendrán un precio único de 25 euros por persona para poder presenciar toda la velada. Puedes adquirirlas en el siguiente enlace. Las puertas se abrirán a las 15.00 horas, comenzando el espectáculo a las 16.00.