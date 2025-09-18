Loba Festival recoge la esencia de su segunda edición con una nueva entrega de Snapshot

El Festival Loba vuelve a sorprender con una nueva entrega de Snapshot, esta vez en formato pop-up en Lapanera Espacio de Arte, en La Laguna. Se trata de una exposición colectiva que permitirá revivir la intensidad de Loba Vol.2 a través de imágenes y obras únicas.
Las fotografías de Diego Chausson y Julián Corro recogen la fuerza y el magnetismo de las actuaciones de Máquina, Leroy Se Meurt y Kamikaze Helmets, tres de las bandas protagonistas de la pasada edición. Junto a ellas, los collages de Nolo Sanchesky aportan una mirada distinta y vibrante que completa la experiencia expositiva.
Este encuentro será además una ocasión doblemente especial, ya que coincide con el primer aniversario de Lapanera, consolidando este espacio como un punto de referencia cultural en Tenerife. La inauguración tendrá lugar el 19 de septiembre a las 19:00 horas en Lapanera Espacio, situado en la calle Manuel de Ossuna número 73, en La Laguna.
La muestra podrá visitarse hasta el 27 de septiembre, en horario de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados de 11:00 a 14:00 horas. Esta exposición cuenta con el patrocinio de Turismo de las Islas Canarias y del Gobierno de Canarias.
Concierto de clausura
Festival Loba, que cuenta con el patrocinio de Turismo de las Islas Canarias y del Gobierno de Canarias, vivirá su noche grande concierto, a modo de clausura de la edición de 2025, en el Espacio Cultural Aguere (La Laguna), con un concierto de despedida que reunirá a los belgas Landrose, los barceloneses Dame Área, los valencianos Yo Diablo. Las entradas ya están disponibles en: www.colectivoloba.com