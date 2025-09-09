Maduro despliega 25.000 soldados en la frontera y desafía a Trump

El Gobierno de Venezuela decidió el pasado domingo reforzar su despliegue militar en la frontera con Colombia y El Caribe con 25.000 soldados más, según detalló el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien lo presentó como un “refuerzo especial”. La decisión parte del presidente, Nicolás Maduro, y atañe a los distintos estados caribeños del país y a la frontera con el país vecino.
Padrino informó de la medida en un vídeo difundido a través de las redes sociales. Según explicó, el despliegue inicial de 10.000 efectivos en la llamada Zona de Paz N.1, que comprende los estados Zulia y Táchira, se amplía a un total de 25.000 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con medios navales, fluviales, drones y unidades de reacción rápida.
El ministro también detalló que la ampliación incluye operaciones en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, para comprobar la inexistencia de cultivos ilícitos, así como en el estado Apure, con patrullajes fluviales en los ríos Meta, Capanaparo, Cunaviche y Sinaruco.
La orden dada por el Ejecutivo de Maduro también contempla reforzar la presencia en la zona de la Guajira venezolana, en Zulia, y en la península de Paraguaná, en Falcón, territorios que el ministro calificó como rutas del narcotráfico. Asimismo, indicó que se movilizarán medios militares hacia Nueva Esparta -que incluye las islas de Margarita, Coche y Cubagua-, y hacia los estados Sucre y Delta Amacuro, en la fachada oriental y atlántica del país.
“Vamos a reforzar con medios y fuerzas estas dos regiones del país y en el oriente también nos ha ordenado nuestro comandante en jefe que hagamos lo propio en Margarita, Nueva Esparta, en el estado Sucre y también en Delta Amacuro”, afirmó Padrino.
En un mensaje publicado en Instagram junto con el vídeo del ministro, Maduro señaló que esta movilización busca garantizar la defensa de la soberanía nacional y la seguridad del país. “Ordené el despliegue de 25.000 hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana para reforzar las operaciones de las Unidades de Reacción Rápida en la Zona Binacional de Paz con Colombia y la fachada caribeña”, escribió el mandatario venezolano.
“ASEGURAR LA PAZ”
La ampliación del contingente se suma al despliegue de 15.000 efectivos anunciado en agosto por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en los estados fronterizos de Zulia y Táchira, con el fin de asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos.
Durante su mensaje, el titular de Defensa agregó, además, que la Armada Bolivariana mantiene operaciones en los espacios marítimos de la fachada caribeña y atlántica, mientras que la Aviación Militar Bolivariana continúa patrullando el espacio aéreo venezolano.
Las declaraciones de Padrino ocurren en medio de la tensión entre Caracas y Washington, tras la operación antidrogas anunciada de EE.UU. en aguas del Caribe desde mediados de agosto, calificada por las autoridades venezolanas como una “amenaza”. Once jóvenes murieron por un ataque a un barco.