Margot Robbie y Colin Farrell brillan en una cartelera de estrenos para todos los gustos

La cartelera se renueva este viernes con un amplio abanico de propuestas. Hay comedia con Un gran viaje atrevido y maravilloso y la producción española Mi amiga Eva; acción con Afterburn; drama con La primera escuela, Las delicias del jardín y Small things like these; y animación con Angelo en el bosque misterioso. Pero los amantes del cine musical tienen una cita imperdible este fin de semana con el clásico Sonrisas y lágrimas, ganador del Óscar a la mejor película, con motivo de su 60º aniversario.
Los nominados al Óscar Margot Robbie, en su primera película después de Barbie, y Colin Farrell protagonizan Un gran viaje atrevido y maravilloso, la nueva película de Kogonada. Una emotiva aventura llena de fantasía entre dos extraños sobre el increíble viaje que los une. Así, Sarah y David son dos solteros que se conocen en la boda de un amigo y pronto, por un sorprendente giro del destino, reviven juntos momentos importantes de sus respectivos pasados.
Tras Sentimental e Historias para no contar, el director Cesc Gay presenta su décimo largometraje, Mi amiga Eva. Una comedia protagonizada por Nora Navas, a quien acompañan Juan Diego Botto y Rodrigo de la Serna. Es la historia de una mujer de cincuenta años, casada desde hace más de 20 y con dos hijos adolescentes. Durante un viaje de negocios a Roma, Eva se da cuenta de que quiere volver a enamorarse y comienza una nueva vida.
Fernando Colomo dirige y protagoniza Las delicias del jardín, una comedia inspirada en la convivencia con su hijo pintor, coprotagonizada junto a Carmen Machi. Secundan a los actores principales, Antonio Resines, Brays Efe, María Hervás y Luis Bermejo, mientras que Pablo Colomo realiza un singular debut cinematográfico, además de ser coguionista del filme junto a su padre.
Protagonizada por Dave Bautista, Olga Kurylenko y Samuel L. Jackson llega Afterburn. Se trata de una trepidante aventura llena de acción, basada en la novela gráfica del mismo título, dirigida por J. J. Perry. Su punto de partida es la historia de un cazatesoros a sueldo que, después de una erupción solar masiva que destruye el hemisferio oriental de la Tierra, viaja a Europa para encontrar la codiciada Mona Lisa.
Además, se estrena La primera escuela, un inspirador relato que rinde homenaje a la vocación de las profesoras que hicieron posible que la educación llega a los rincones más olvidados de la Francia rural del siglo XIX. Escrita y dirigida por Éric Besnard, la película protagonizada por Alexandra Lamy y Grégory Gadebois, reconocidos por sus interpretaciones en el BCN Film Fest, cautivó a más de 675.000 espectadores en su estreno en Francia.
Ambientada en Irlanda, en el año 1985, se estrena Small things like these, dirigida por Tim Mielants. Cillian Murphy y Emily Watson, Oso de Plata en Berlín a la mejor actriz secundaria por su papel, protagonizan esta historia basada en la novela de Claire Keegan, sobre un comerciante de carbón que una mañana, mientras hace su reparto en el convento local, es testigo de algo terrible, un secreto que le obligará a enfrentarse a su propio pasado.
Especialmente recomendada para la infancia, se estrena Angelo en el bosque misterioso. Un largometraje de animación, adaptación del cómic de Vincent Paronnaud, que mezcla humor e imaginación. Gira alrededor de un niño de diez años que sueña con ser explorador y zoólogo.
60 años de Sonrisas y lágrimas
Además, cabe destacar que este sábado 20 de septiembre vuelve a los cines de toda España por su 60º aniversario la magia de Sonrisas y lágrimas, el clásico musical dirigido por Robert Wise. Protagonizado por Julie Andrews y Christopher Plummer, regresa a la gran pantalla con una espectacular restauración en 4K, que permitirá disfrutar como nunca de una de las historias más queridas de todos los tiempos, con canciones inolvidables como Do-Re-Mi o Edelweiss.