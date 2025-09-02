sucesos

27 menores encerrados en una discoteca de Canarias: esto es lo que investiga la Policía

Todo habría comenzado a raíz de un operativo en la zona de la Policía Nacional
La Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre la presencia de al menos 27 menores de edad durante la madrugada del 31 de agosto, en una discoteca de Maspalomas (Gran Canaria) y que presuntamente habrían sido encerrados en un cuarto para evitar que los agentes que realizaban un operativo los localizaran en el interior.

En este sentido, se siguen tomando declaraciones a los afectados con el fin de determinar los posibles delitos a imputar tanto al propietario como a los trabajadores del local por la presunta detención de los menores.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que añade que el caso se encuentra en fase de investigación policial y que, una vez aclarados los hechos, se ofrecerán más detalles sobre lo ocurrido.

