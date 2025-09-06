Mercadona busca personal para preparar pedidos en almacén con sueldos de hasta 2.280 euros

Mercadona ha lanzado nuevas ofertas de empleo para personal de almacén en sus bloques logísticos, donde se encargan de la preparación de pedidos destinados al abastecimiento de tiendas. La compañía presidida por Juan Roig busca tanto perfiles para contratos indefinidos como temporales, con salarios que pueden superar los 2.280 euros mensuales, además de complementos.
Las ofertas, publicadas a través del renovado portal de empleo de Mercadona, incluyen puestos de preparador de pedidos en diferentes puntos de España, entre ellos el bloque logístico de Riba-roja de Turia (Valencia), además de Zaragoza, Madrid, Álava y Sevilla.
Según detalla la compañía, se requieren personas organizadas, con capacidad para trabajar en equipo y en un entorno dinámico. A los candidatos seleccionados se les ofrece formación inicial remunerada, posibilidades de promoción interna y la ventaja de contar con un horario planificado con antelación.
En cuanto a la retribución, los contratos indefinidos arrancan con un sueldo base de 1.685 euros brutos al mes, con posibilidad de progresión hasta alcanzar los 2.280 euros tras varios años de antigüedad. La jornada laboral es de cinco días a la semana, con turnos fijos de mañana, tarde o noche.
Además, existen modalidades de empleo parcial en Mercadona:
- 22,5 horas semanales (tres días a la semana) con sueldos de entre 948 y 1.283 euros brutos.
- 15 horas semanales (dos días a la semana) con remuneración que oscila entre 632 y 855 euros brutos, también con turnos fijos de mañana, tarde o noche.