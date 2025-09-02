Milagro en una playa de Tenerife: le salvan la vida a una joven

Una mujer de 20 años fue rescatada este lunes por la tarde en una playa de Tenerife, concretamente de Almáciga, en el municipio de Santa Cruz, tras sufrir un episodio de ahogamiento incompleto.
El suceso se produjo a las 19.52 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que la joven había sido sacada del agua y precisaba asistencia sanitaria.
Según detalla el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la afectada presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de carácter moderado.
Tras recibir la primera atención en el lugar, fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
En un primer momento, la mujer fue atendida por el socorrista que la rescató del mar y por otra persona que se identificó como enfermero. Posteriormente, el personal del SUC se hizo cargo de su asistencia.
Además de la ambulancia, en el operativo también intervino la Policía Local.