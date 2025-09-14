Fallece una influencer de 23 años tras ser hallada en estado crítico un hotel

La influencer Flor Marian Izaguirre, de 23 años, falleció tras haber sido localizada el pasado sábado en estado crítico en un hotel de Morelia, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
En un comunicado oficial, recogido por varios medios, las autoridades precisaron que la joven creadora de contenido fue declarada con muerte cerebral. Tras conocerse la noticia, su familia anunció que había dado autorización para la donación de órganos, entre ellos piel, músculo esquelético, córneas y riñones.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó esta misma semana que existen indicios de que Izaguirre pudo haber sido víctima de violencia intrafamiliar, aunque subrayó que la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de su desaparición.
Según explicó, la tiktoker abandonó la ciudad de Uruapan y se refugió en un hotel de la capital estatal, donde finalmente fue encontrada en condiciones de extrema gravedad. Todo apunta, señaló, a que una situación de violencia familiar la habría llevado a marcharse de su lugar de residencia.
Por su parte, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzano, indicó que Marian salió de la ciudad en un vehículo Kia Río de color rojo tras una fuerte discusión con su madre y se trasladó a Morelia, donde permaneció hasta que fue localizada y trasladada de urgencia a un hospital.
Investigación en curso
La Fiscalía de México precisó que las pesquisas están siendo dirigidas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, encargada de salvaguardar los derechos de la joven, quien ya contaba con medidas de protección previas.
Mientras tanto, miles de mensajes se acumulan en sus perfiles de redes sociales, denunciando la violencia que sufren las mujeres jóvenes en el país y recordando la figura de la creadora digital.
La trayectoria de Marian Izaguirre
Nacida el 11 de noviembre de 2001, Flor Marian Izaguirre Pineda comenzó hace algunos años a destacar en plataformas digitales, enfocando su contenido en moda y tendencias juveniles.
En TikTok alcanzó casi cuatro millones de seguidores, mientras que en Instagram acumuló más de 321.000. Entre sus proyectos se encontraba la serie cómica Súper agente Izaguirre, donde interpretaba a un policía en tono humorístico. También incursionó en la música con el tema Boom Boom y participó en diversos retos virales para su comunidad.