La Policía no ve indicios que respalden una de las principales hipótesis sobre la muerte de una joven en Tenerife

Continúan las investigaciones que confirmen la causa de la muerte
La Policía no ve indicios que respalden una de las principales hipótesis sobre la muerte de una joven en Tenerife. Policía Nacional
La Policía no ve indicios que respalden una de las principales hipótesis sobre la muerte de una joven en Tenerife. Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional investigan desde este sábado la muerte de una mujer joven, cuyo cuerpo ha sido localizado esta mañana sin vida en la localidad de Los Realejos, en la isla de Tenerife.

Según han puntualizado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, en principio no habría indicios de que se tratara de una muerte homicida, si bien continuarán las investigaciones que confirmen la causa de la muerte.

La Policía Nacional no ha podido confirmar que la joven, de 19 años, fue hallada sin vida en una vivienda del municipio tinerfeño.

