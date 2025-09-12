Prisión provisional para la madre de la mujer fallecida en La Palma

La mujer acusada de asesinar a su hija mediante inhalación de gas en La Palma ha entrado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, según un ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El caso se instruye como un presunto delito de asesinato con el agravante de ser la víctima una persona de especial vunerabilidad, al tratarse de una persona con autismo severo.
Los hechos ocurrieron el pasado martes, en Breña Alta, en La Palma, cuando el TSJC informó del hallazgo del cadáver de una mujer de 32 años que habría fallecido por inhalación de gas. Su madre tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario por el mismo motivo.