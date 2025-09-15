Nueva Canarias aboga por la unión de la izquierda para frenar a los ultras

El secretario nacional de Estrategia, Programa y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Román Rodríguez, abogó ayer por la unidad de los partidos de izquierdas “con nítidos programas sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de la gente” para frenar así la llegada de la ultraderecha al Gobierno de España.
Román Rodríguez, en un comunicado, ha opinado que hay margen “para que no se produzca un histórico retroceso político y social, con graves consecuencias para el estado social y para las libertades.
“Dependerá de si hay unidad o no entre las izquierdas en el ámbito estatal”, ha señalado Rodríguez, quien cree que hay un escenario electoral abierto en el que aún se puede frenar el acceso de la ultraderecha al Gobierno y sus efectos, como ha dicho que es la destrucción del estado social y avance de las ideas y prácticas machistas, homófobas, racistas y xenófobas, así como la paralización de la lucha contra la crisis climática; poniendo también en riesgo el autogobierno desde su feroz centralismo.
En su opinión, es “un deber, ético y político, enfrentarse a los planteamientos ultras y generar condiciones para desarrollar actuaciones orientadas hacia mayores niveles de equidad, de justicia y de armónica convivencia”.
Para Rodríguez hay razones “más que suficientes” para que las izquierdas se movilicen y hagan un ejercicio de responsabilidad y altura de miras.
Según NC, el conjunto de sondeos apunta hacia un crecimiento de Vox a costa del Partido Popular (PP), un crecimiento del PSOE que le acerca al empate técnico con el PP y unas formaciones a la izquierda de los socialistas, Sumar y Podemos, que “pagarían en las urnas la fractura de ese espacio”.
Sobre dichos análisis electoralistas cabe recordar que precisamente es una escisión del PP como Vox lo que ha impedido el triunfo en el conjunto de España de una mayoría conservadora en anteriores elecciones generales incluso a pesar del inevitable desgaste que ha supuesto para el Gobierno de Pedro Sánchez su permanencia en el poder.
Es más, las aspiraciones socialistas con vistas a la nueva cita con las urnas pasan por la lógica movilización de su electorado, los réditos que pueda tener gracias a la ruptura acaecida a su izquierda del arco político y la actual política de comunicación del PP que dirige Aberto Núñez Feijóo, dado que se privilegian postulados extremistas en su afán de captar a radicales ultras.