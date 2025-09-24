Vecinos y Ayuntamiento de Güímar, en contra de los parques eólicos de El Pilón

La Plataforma Ecomarca y parte del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Güímar mantuvieron ayer una reunión para coordinar posturas frente a los proyectos de parques eólicos Pilón I y II. El encuentro, celebrado tras la tercera concentración ciudadana contra estas iniciativas, sirvió para afianzar una línea de colaboración con el objetivo de frenar el avance de las infraestructuras proyectadas por la empresa Disa.
Durante la reunión, representantes de la plataforma hicieron entrega a la corporación de un documento que resume los 22 principales argumentos de las alegaciones ya registradas ante la Consejería de Transición Ecológica. Entre ellos, destacan la afectación a espacios protegidos como el Malpaís de Güímar, el barranco de Herques y la comarca de Agache, todos integrados en la Red Natura 2000; así como el incumplimiento de normativas urbanísticas y medioambientales vigentes, y el impacto sobre la biodiversidad, el paisaje y la salud vecinal.
Por parte del ayuntamiento asistieron la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, y los concejales Francisco del Rosario, Carlos Llarena, José Miguel Hernández y Socorro González, junto a integrantes y la presidenta de la plataforma, Hiurna Rodríguez.
La plataforma también preguntó por un supuesto Pilón III, pero desde la corporación se aclaró que no tienen constancia oficial de ese nuevo desarrollo.
La alcaldesa reafirmó su oposición a los proyectos, despejando dudas surgidas por declaraciones previas consideradas ambiguas. “Estamos de acuerdo en que apostamos por las energías renovables, pero no de cualquier forma. El único proyecto energético que contemplamos, además de la geotermia, es el de la central eléctrica”, afirmó.
REUNIÓN CON CLAVIJO
Además, anunció que solicitará una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata, para trasladar formalmente las discrepancias.
En cuanto a las 80 alegaciones presentadas por el consistorio, la alcaldesa señaló que “aún no han recibido respuesta por parte del Gobierno autonómico”. También se expresó voluntad de colaborar en las jornadas formativas que la plataforma impulsará, orientadas a concienciar sobre la importancia del territorio afectado por estos proyectos.