Hallan sin vida a un pescador en la misma zona de El Hierro donde murió una joven hace unos días

El cuerpo de un hombre de 51 años fue localizado sin vida anoche en las proximidades del Charco Manso, en el municipio de Valverde (El Hierro), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El aviso se recibió a las 22:05 horas, tras comunicar que el pescador había salido a faenar por la mañana y no había regresado.
El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
En el dispositivo de búsqueda participaron un helicóptero de rescate Helimer y una embarcación de Salvamento Marítimo, la unidad de drones del Grupo de Intervención del Cabildo de El Hierro, efectivos de la Guardia Civil, Medio Ambiente, Policía Portuaria, AEA y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El cuerpo fue localizado en las proximidades del Charco Manso y recuperado por Salvamento Marítimo, que lo trasladó hasta el muelle de La Estaca, donde quedó a disposición judicial.
La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.
La misma zona de El Hierro donde falleció una joven
El pasado 27 de agosto, una joven de 20 años falleció en el mismo entorno del Charco Manso de El Hierro tras precipitarse accidentalmente al mar.
Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) rescató a la afectada del agua y la trasladó hasta una ambulancia medicalizada del SUC.
En el momento del rescate se encontraba en parada cardiorrespiratoria, y pese a las maniobras de reanimación básicas y avanzadas practicadas por el personal sanitario, no fue posible salvar su vida.
En aquel operativo intervinieron también efectivos de Medio Ambiente y la Guardia Civil, que asumió las diligencias judiciales.
Otro pescador fallecido en la última semana
El 4 de agosto, efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil recuperaron el cuerpo sin vida de un pescador en la costa de San Sebastián de La Gomera, en la zona conocida como El Jorado, según informó la asociación Canarias, 1.500 km de Costa.
El hombre, residente en la Isla, había salido a faenar la tarde anterior y no regresó a su domicilio.
Desde primera hora de la mañana, una embarcación de Salvamento Marítimo rastreó la costa sin resultados, mientras que un equipo de buceadores de la Guardia Civil se desplazó desde Tenerife para sumarse a la búsqueda.
Familiares del desaparecido también pidieron ayuda a buceadores y pescadores locales, conocedores de los fondos y corrientes de la zona.
Finalmente, el cuerpo fue localizado en el área inicialmente marcada como prioritaria. Tras el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes y se dio por concluida la intervención.