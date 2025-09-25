La piscina cubierta de Candelaria, en fase “decisiva” tras más de 10 años paralizada: también tendrá gimnasio

El proyecto para construir la piscina municipal cubierta de Candelaria, paralizado durante más de una década y envuelto en un largo proceso contencioso, entra por fin en una fase decisiva.
El Pleno del Ayuntamiento vota hoy la aprobación definitiva del expediente de contratación de las obras, paso previo a su licitación, con un presupuesto total de 7.125.505 euros.
La infraestructura contará con dos vasos de piscina, uno polivalente y otro de enseñanza, además de gimnasio, vestuarios, una planta de aparcamiento para 59 vehículos y zonas exteriores. En la planta alta se instalará una sala de musculación y cardio, junto con espacios para actividades.
El proyecto, que se levantará frente al CEIP Punta Larga en el inicio de la rambla de Los Menceyes, cuenta ya con financiación completa. El Pleno aprobó en agosto una partida de 3.330.497 euros, que se suma a los fondos ya consignados hace un año, cerrando así la totalidad del presupuesto para su ejecución.
Este nuevo impulso llega tras múltiples intentos fallidos de sacar adelante el expediente. En 2015 se adjudicaron las obras por 6.015.000 euros, con un plazo de ejecución de 20 meses. Sin embargo, el proceso acabó en los tribunales, todo ello debido a la incompatibilidad urbanística del diseño presentado.
El proyecto incorporaba un centro comercial de más de 1.800 metros cuadrados, una modificación sustancial que no se correspondía con el uso previsto en el Plan General de Ordenación (PGO), que reservaba el suelo exclusivamente para equipamiento deportivo.
La UTE adjudicataria no fue informada de esta discrepancia y trabajó sobre la base de informes técnicos favorables emitidos por el propio ayuntamiento.
La licitación fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2017, y recientemente se ratificó la decisión obligando al ayuntamiento a pagar 216.000 euros más intereses a la UTE adjudicataria en concepto de compensación. Además, en el año 2018, se declaró desierto el procedimiento de licitación.
REAJUSTE DEL AUDITORIO
Por otro lado, el Pleno también abordará el reajuste de anualidades del proyecto del Auditorio. Este expediente busca dar conformidad al acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Tenerife, encargado de financiar el proyecto. El consejero de Cultura, José Carlos Acha, subrayó que la modificación “supone una reprogramación de pagos hasta 2029”.