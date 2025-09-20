Convocan una manifestación para exigir a Costas la reapertura de las piscinas municipales de Los Silos

Hartos de llevar seis años sin poder disfrutar de las piscinas municipales y de la falta de explicaciones por parte del Ayuntamiento, vecinos y vecinas de Los Silos han convocado una manifestación que se celebrará el sábado 27 a las 10.00 horas para exigir a la Dirección General de Costas su reapertura.
La concentración será a las 10.00 horas en la plaza de La Luz y desde allí bajará por la calle El Olivo hasta la rotonda de entrada al pueblo. En ese punto se permanecerá un rato para que más personas puedan sumarse y luego seguirá hacia la TF-42 para entrar de nuevo por la rotonda, continuar por la calle Félix Benítez de Lugo y finalizar en la plaza de La Luz.
Todo partió de un cartel que rezaba ‘Queremos piscina’, en la casa de un vecino del pueblo y a partir de ahí se sumaron más personas con el objetivo de hacerse oír y movilizarse para exigir de una vez por todas una solución.
También crearon una página web www.queremospiscina.com en la que hasta ayer habían recogido 1.108 firmas con el objetivo de “aportar un granito de arena a este problema y demostrarles a los que gobiernan el sentir de un pueblo herido cuando le arrebatan algo muy querido”.
Los terrenos donde se ubica la piscina pertenecen a Costas y están abocadas a su demolición por encontrarse en dominio público marítimo-terrestre. La concesión se venció en 2018 y el gobierno de entonces (PSOE) no solicitó la prórroga a tiempo. Desde entonces, el proceso para reabrir la piscina llevado adelante por los diferentes gobiernos, ha encontrado muchas trabas burocráticas al pasar las competencias desde Madrid al Gobierno de Canarias.
Un largo camino burocrático
En junio de 2019 Costas comunicó al Ejecutivo municipal (CC-PP) que era necesario pedir una nueva concesión y se presentó toda la documentación correspondiente. Pero, contrariamente a lo que se esperaba, el departamento estatal comunicó su negativa a renovarla por 30 años más dado que la idea es demolerla y dejar la costa como antaño.
De forma paralela, le exigió al Ayuntamiento que acometiera unas obras -reparación del vaso estallado, calderas nuevas, y bombas de nueva tecnología- que costaron 365.376 euros y para las que la Corporación municipal tuvo un permiso “temporal” de la Demarcación de Costas en Tenerife mientras se tramitaba la nueva concesión.
En 2023, con el traspaso de competencias, se solicitó un permiso provisional a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias para abrir las piscinas durante los meses de verano; en concreto, desde junio hasta el 30 de septiembre, que fue denegado.
La respuesta que le dio entonces fue que los expedientes que abre Costas en Madrid los cierra Madrid.
En agosto del año pasado, el Gobierno de PSOE-USP, el Ayuntamiento solicitó una nueva concesión ante la Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario del Gobierno regional, que ahora es la entidad competente, para así adecuar y aprovechar la zona de baño pública abrigada frente al oleaje.
La concesión se ha solicitado por un plazo de 30 años y, para ello, el Consistorio ha presentado un nuevo proyecto de reforma y adecuación del espacio que integra la piscina en el entorno costero, convirtiéndolo en un área abierta, respetuosa con el medio ambiente y accesible. También contempla que esta zona de baño sea de uso público y de acceso gratuito; la mejora en el tránsito y los accesos; la conexión del agua de lavado de filtros y de vaciado de vasos con la red de saneamiento; entre otras actuaciones, además de haber conseguido que se tramite un recurso en la Audiencia Nacional.
“Desde el grupo de gobierno la consideramos pertinente”
El grupo de gobierno (PSOE-USP) apoyará cualquier manifestación vecinal en favor de la recuperación de los espacios públicos de la piscina municipal. “La ciudadanía ha mostrado su malestar y disconformidad con el estado actual de estas instalaciones, y desde el Ayuntamiento consideramos estas movilizaciones totalmente pertinentes y para ello ofrecemos a los vecinos y vecinas los cauces de participación y colaboración institucional necesarios para que la voz de los silenses sea escuchada en la Administración Autonómica”, ha indicado en un comunicado la alcaldesa, Carmen Luz Baso.