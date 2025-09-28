El precio del metro cuadrado sube en cinco años un 73% en los municipios turísticos del sur de Tenerife

El precio del metro cuadrado en los municipios con mayor oferta turística del Sur (Granadilla de Abona, Adeje, San Miguel y Arona) ha experimentado un crecimiento medio del 73 % desde 2020, según datos del portal Idealista.
Los datos muestran una tendencia a la homogeneización de precios entre las zonas turísticas de alta demanda y los barrios residenciales tradicionales.
El encarecimiento empieza a consolidarse como una tendencia también en estas áreas, extendiéndose de forma generalizada por el tejido urbano de los municipios y reduciendo cada vez más la diferencia con las zonas tensionadas y de mayor demanda.
En el municipio turístico por excelencia del Sur, Adeje, el precio medio de la vivienda usada ha pasado de 2.504 €/m² en octubre de 2020 a 4.485 €/m² en julio de 2025, con un incremento acumulado del 79,1 %, el más elevado de los municipios analizados.
LA ZONA MÁS CARA
Costa Adeje mantiene el liderazgo como la zona más cara del municipio, con 5.041 €/m², aunque la mayor subida anual en 2025 la registra sorpresivamente el área de Tijoco-La Quinta-Caucho, con un crecimiento del 17,1 %. El crecimiento interanual del municipio fue del 13,1 % en junio de 2025, y del 1,2 % entre junio y julio, lo que apunta a una cierta desaceleración.
En el municipio adyacente, Arona, el precio medio ha pasado de 2.242 €/m² en septiembre de 2020 a 3.675 €/m² en julio de 2025, lo que supone una subida del 63,9%. Playa de las Américas se mantiene como la zona en el que el metro cuadrado tiene más valor del Sur, con 5.873 €/m².
Sin embargo, el dinamismo de la demanda está trasladándose a zonas emergentes. Uno de los barrios populares de esta localidad, El Fraile, ha experimentado un incremento del 28,2 % en el último año, mientras que barrios como Cho-Guaza (+23,6 %) y Chayofa (+15 %) siguen el mismo patrón de crecimiento.
El incremento interanual se cifra en un 11,7 %, reflejando un crecimiento elevado pero con indicios de contención.
La periferia se revaloriza
Granadilla de Abona ha visto cómo el precio medio del metro cuadrado se ha disparado de 1.588 €/m² en septiembre de 2020 a 2.789 €/m² en julio de 2025, lo que representa un aumento del 75,6%.
Localidades costeras como El Médano (3.824 €/m²) y Los Abrigos (3.580 €/m²) reflejan la alta demanda de la oferta del litoral, aunque la mayor subida anual se da en el casco urbano de Granadilla, con un 26,4 %, seguido de San Isidro (+23,2 %), ambos barrios con odios como los lugares dormitorios de los trabajadores de la comarca.
El crecimiento interanual de Granadilla se sitúa en un robusto 22 %, siendo el más alto de los municipios comparados en 2025.
La frontera del encarecimiento
El municipio de San Miguel de Abona se suma a esta tendencia con un crecimiento acumulado del 68% en cinco años, pasando de 1.766 €/m² en octubre de 2020 a 2.969 €/m² en julio de 2025. Aunque con valores absolutos inferiores a Adeje y Arona, San Miguel refleja una evolución sostenida, con un incremento interanual del 14,9 % respecto a julio de 2024 y un crecimiento del 2,8 % solo en el último mes.
En cuanto a los barrios, la zona de Golf del Sur-Amarilla Golf se consolida como el principal enclave turístico del municipio, con un precio de 3.320 €/m², seguida de Las Chafiras, que alcanza los 2.745 €/m².
Las mayores subidas anuales se registran en Las Chafiras (+17,6 %) y Golf del Sur-Amarilla Golf (+15,3 %), mientras que el casco urbano de San Miguel sube un 7,6 %.
TRASLADO A LAS MEDIANÍAS
Los datos muestran que, en terminos generales, el precio de la vivienda en el Sur se incrementa de manera uniforme. Las zonas costeras de alta ocupación turística, como Costa Adeje o Playa de las Américas, consolidan precios de lujo, mientras que áreas tradicionalmente residenciales o dormitorios, como El Fraile, San Isidro o Tijoco-La Quinta, se encuentran en los últimos años experimentando subidas porcentuales más agresivas, aunque partiendo de valores absolutos menores.
La presión de la demanda, especialmente del turismo residencial extranjero y la escasez de vivienda disponible, está trasladando la subida de precios hacia el interior o las medianías de los municipios, ampliando el fenómeno de encarecimiento a zonas que hasta hace poco mantenían precios más asequibles.