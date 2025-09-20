El PSOE pide explicaciones a Educación por su actuación ante el calor: “Es bochornoso”

El Grupo Parlamentario Socialista pedirá explicaciones de la actuación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ante el episodio de altas temperaturas registrado la presente semana en las islas, que considera ha sido “bochornosa e ineficaz“, según ha anunciado este sábado.
En un comunicado, el PSOE asegura que lo ocurrido pone en cuestión el Protocolo de Actuación ante Situaciones de Altas Temperaturas elaborado por la Consejería de Educación, que prevé medidas extraordinarias o excepcionales, como la salida temprana o la actividad no presencial, en caso de riesgos por el calor, así como el proceder de dicho departamento a la hora de aplicarlo.
Puesto que -plantea- “en idénticas condiciones meteorológicas adversas, con temperaturas que alcanzaban los 37 grados, con infraestructuras similares, a unos centros se les autorizaban dichas medidas extraordinarias y excepcionales, mientras que en otros centros el alumnado, personal docente y no docente continuaba en su actividad lectiva diaria”.
Algo que tuvieron que hacer, según destaca, “intentando adaptarse a la situación y sufriendo unas temperaturas inhumanas en unos recintos que carecen de las mínimas condiciones para hacer frente a las altas temperaturas”.
La conclusión de los socialistas es que “la situación vivida en estos días evidencia que ni el protocolo funciona, ni la Consejería de Educación tampoco”.
Entre otras cosas, porque el citado protocolo -apuntan- “deriva la responsabilidad a los equipos directivos de los centros educativos para solicitar la activación del nivel 3 (riesgo alto)”.
Cuando, a su entender, “debe ser la Consejería de Educación, que tiene los medios técnicos y humanos a su disposición, quien declare los distintos niveles y active los protocolos a todos los centros que estén en las mismas condiciones y con las mismas altas temperaturas”.
Y que, además, “se ponga a disposición de los equipos directivos, que los acompañen, y no eludan esta responsabilidad, que puede costar vidas, en sus manos, porque sus funciones son distintas”, apostilla la nota.
Por todo lo expuesto, el PSOE demanda “a este Gobierno de CC-PP (partidos que actualmente sustentan el Ejecutivo autonómico) que no eluda su responsabilidad” en la materia.
En esa línea, insta al Gobierno de Canarias que “aproveche la oportunidad que le brindan los próximos presupuestos que se están preparando para invertir en educación”, que -señala- es “el principal baluarte que tiene una sociedad”.
El PSOE reclama, al tiempo, al Ejecutivo de nacionalistas y populares “que cumpla con lo establecido en la Ley canaria de Educación e invierta, como mínimo, el 5 % del PIB” en ella, “en vez de bajarlo como hicieron a su llegada al Gobierno -destaca-, porque aún falta mucho por invertir en infraestructuras adecuadas”.
Y anticipa, por último, que el Grupo Parlamentario Socialista pedirá explicaciones formalmente por lo ocurrido.