Suspenden las clases en cinco centros educativos de Tenerife ante las altas temperaturas

Cuatro institutos de educación secundaria de Tenerife, el Andrés Bello, El Chapatal, Benito Pérez Armas y Las Veredillas, y la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez darán clases telemáticas mañana viernes 19 de septiembre, tras recibir la autorización de la Dirección Territorial de Educación para pasar al escenario no presencial durante toda la jornada.
Todos estos centros están ubicados en Santa Cruz, uno de los seis municipios que junto a La Laguna, El Rosario, Candelaria, Tegueste y Tacoronte conforman el área metropolitana de Tenerife, donde se ha activado el aviso rojo sanitario por calor.
La decisión se enmarca en la situación de alerta por temperaturas máximas declarada por el Gobierno de Canarias, que afecta a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, mientras que en La Palma, La Gomera y El Hierro se mantiene la prealerta.
Clases online
Según informa la Consejería de Educación, el alumnado deberá seguir las clases y actividades a través de las plataformas digitales habilitadas por el profesorado, quienes subirán las tareas al Classroom, para garantizar la continuidad de las programaciones didácticas de cada materia.
Agradecen la comprensión de la comunidad educativa y piden a las familias y estudiantes que permanezcan atentos a posibles novedades que se comuniquen a través de sus páginas web oficiales.
Calor extremo en el Archipiélago
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirmó este jueves que se han alcanzado 39,5 grados en Vallehermoso (La Gomera) y en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), valores que han marcado la jornada en el Archipiélago.
Las previsiones apuntan a que las temperaturas seguirán siendo muy elevadas en las zonas costeras y de medianías, con mínimas que no bajarán de los 24 grados en varias zonas de Gran Canaria y Tenerife, e incluso de forma puntual en el resto de islas. Además, la situación se complica con la presencia de calima intensa, que reduce la visibilidad a unos 3.000 metros.