El Gobierno declara la alerta por altas temperaturas en Canarias: hasta 38ºC de sofocante calor

Actualizan la situación pasando a alerta por temperaturas máximas en Tenerife y las islas orientales, según la previsión de la Aemet
Canarias atraviesa un nuevo episodio de altas temperaturas y polvo en suspensión que ha obligado al Gobierno autonómico a activar la alerta por temperaturas máximas en El Hierro, La Palma y La Gomera. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este jueves se han alcanzado los 39,5ºC en Vallehermoso (La Gomera) y en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), las máximas del día en el Archipiélago.

Alerta en cuatro islas y prealerta en tres

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la alerta en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. En cambio, La Palma, La Gomera y El Hierro permanecen en prealerta. Esta medida se toma en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Según la previsión de la Aemet, el calor se dejará sentir con más intensidad en zonas costeras y de medianías, donde los termómetros se moverán entre 34 y 37ºC en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, y entre 30 y 34ºC en La Gomera, La Palma y El Hierro.

Calima y noches sofocantes

El episodio viene acompañado de polvo en suspensión, con visibilidad reducida a unos 3.000 metros. Este fenómeno afecta a todo el Archipiélago, con mayor impacto en las cumbres y medianías orientadas al sur.

Las temperaturas mínimas también se mantienen anormalmente altas, superando los 24ºC en muchas zonas de Gran Canaria y Tenerife, e incluso en puntos concretos del resto de islas.

Riesgo de chubascos en cumbres

Aunque el calor y la calima son los fenómenos más adversos de esta jornada, la Aemet no descarta la aparición de tormentas y chubascos ocasionales en las cumbres de Canarias.

El viento soplará del este y nordeste, con intervalos de intensidad fuerte en zonas expuestas.

