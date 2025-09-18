La Aemet no descarta una tormenta en Canarias en pleno episodio de calor: puede ser localmente fuerte en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión del tiempo en Canarias para este jueves. Como fenómenos significativos, el pronóstico apunta a que la calima afectará especialmente a medianías y zonas altas con orientación sur.
La Aemet mantiene los avisos por calima y altas temperaturas por el episodio de calor que afecta al Archipiélago que, previsiblemente, sufrirá hoy las temperaturas más intensas, pudiéndose alcanzar los 34ºC en medianías y cumbres de las islas montañosa y el interior de Lanzarote y Fuerteventura, y los 36ºC en Gran Canaria.
La previsión de la Aemet en Canarias
La Aemet indica que durante las horas centrales “podrían darse tormentas con algún chubasco ocasional en zonas de interior, pudiendo ser localmente fuerte en Tenerife”.
El calor intenso tendrá un mayor impacto en vertientes orientadas al sur y oeste de las islas con mayor relieve y en medianías de Gran Canaria, así como en la cuenca de Tejeda, donde no se descarta que los termómetros lleguen a los 37ºC.