Canarias pulveriza su récord con 9 millones de turistas extranjeros, que gastan 14.000 millones de euros

El turismo en Canarias no para de crecer y pulveriza, mes a mes, las cifras de llegadas y gasto, batiendo un récord detrás de otro sin que, por el momento, se detecten signos de decrecimiento, al menos, en el cómputo global del Archipiélago y en cuanto a turismo internacional se refiere.
Es posible que un análisis más detallado de cada isla y mercado evidencie algunas diferencias en el ritmo de crecimiento, lo que explicaría las declaraciones de los principales representantes empresariales, que hablan de estabilización e incluso de desaceleración, pero actualmente, las cifras globales no respaldan esas afirmaciones.
Los últimos datos oficiales conocidos, del Instituto Nacional de Estadística, colocan a las Islas ante el mejor mes de julio de su historia, al contabilizar la llegada de 1.231.090 clientes desde países extranjeros, una subida del 6% sobre julio del pasado año, que también fue de récord, y que contrasta con el registrado en el conjunto del país, del 1,6%. El Archipiélago encadena 25 meses (más de dos años) superando el millón de turistas al mes.
Si se observan los datos de los últimos siete meses, las Islas han superado ya los nueve millones de turistas internacionales (9.071.175), con un crecimiento del 4,3% sobre el mismo periodo del año pasado, una situación que se viene repitiendo desde que se consiguió salir de la crisis originada por la pandemia de la covid.
En cuanto al gasto efectuado por los visitantes internacionales, este se elevó en julio a 2.219 millones de euros, con un importante crecimiento del 14,4% sobre de julio del año 2024. En términos acumulados, los turistas extranjeros que llegaron a Canarias gastaron más de 14.088 millones de euros, un 8,23 más que el año previo.
Solo en julio, cada turista internacional que visitó Canarias se gastó en sus vacaciones un promedio de 1.803 euros por persona, un 7,6% más.
El gasto medio diario por persona creció un 5,4%, hasta los 218 euros, y la estancia media repuntó un 2,1%, hasta los 8,3 días.
En el Boletín de Coyuntura Económica de Canarias correspondiente al segundo trimestre de 2025, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife concluye que la región necesita una transformación de su economía desde la colaboración público-privada. La entidad pone de relieve que la demanda interna, el dinamismo del turismo y la creación de empleo continúan impulsando el desarrollo y progreso.
En la presentación, su presidente, Santiago Sesé, reseñó que las Islas mantuvieron su nivel de crecimiento “a un ritmo más moderado que el primer trimestre debido a la desaceleración de la actividad turística”. El crecimiento poblacional y el “buen comportamiento” del mercado laboral “continuaron estimulando la demanda interna, en un contexto de inflación controlada y condiciones financieras favorables”, reflexionó.
A estos factores positivos “se suman otros más moderados, como la estabilidad en el número de empresas, el descenso en las matriculaciones de vehículos industriales y el retroceso en el Indicador de Confianza Empresarial, que reflejan una inversión más contenida”.
Todos esos alicientes han propiciado, resumió Sesé, que Canarias se sitúe, durante el primer semestre, “entre las comunidades autónomas con mejores resultados de España” y con unas expectativas optimistas para el cierre del año, con “un crecimiento en torno al 3%, con tendencia a alinearse con la media nacional”. Pero alertó de que “el liderazgo se va diluyendo conforme el turismo desacelera su ritmo de crecimiento, lo que afecta a múltiples sectores vinculados directa o indirectamente con él”.
De hecho, apostilló, “si miramos hacia 2026, somos conscientes de que aumenta la incertidumbre debido a la falta de visibilidad sobre los impactos socioeconómicos en Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, los principales países emisores de turistas hacia el Archipiélago”.
Antes del verano, la alianza de grandes empresas turísticas de Canarias (Excelcan) anticipó un “estancamiento” del crecimiento del sector turístico a lo largo de 2025 y un descenso “suave” en 2026. El vicepresidente de la asociación, José Carlos Francisco, pronosticó que el año que viene se palparán en las cifras “algunas cosas que ya están pasando y que prevemos que van a pasar”. En ese contexto, llamó la atención sobre la “política agresiva” que están practicando destinos alternativos a Canarias en relación a precios y “que se dejarán sentir sin duda”.