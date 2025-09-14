Hasta 18 personas encarceladas por la gran redada contra el narcotráfico en Tenerife

Un total de 18 personas han sido enviadas a prisión provisional comunicada y sin fianza en el marco de la ‘operación Silbo’ contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales que se desarrolla desde el miércoles en Santa Cruz de Tenerife, en la que se investigan hasta a 28 personas.
Así, de esas 28 personas investigadas, a 18 de las mismas se les ha decretado el ingreso en prisión provisional, mientras que sobre otros ocho se ha considerado adecuado dejarles en libertad aunque bajo medidas coercitivas. mientras que una más ha quedado libre sin cargo alguno y la restante se encuentra ahora en busca y captura, en información facilitada ayer desde la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Este el resultado de un trabajo maratoniano llevado a cabo desde el pasado viernes a la media tarde de ayer en el Juzgado Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, autoridad judicial que lidera la investigación de la que ha derivado esta nueva macrorredada contra sospechosos de conformar una organización criminal relacionada con el narcotráfico, no en balde los delitos que se les imputan a los investigados son contra la salud pública, el blanqueo de capitales y, como se adelantó, su presunta comisión es el resultado de su pertenencia a una organización criminal.
Según las informaciones publicadas por medios locales y parcialmente confirmadas por este periódico, entre las personas detenidas figuran un conocido empresario hostelero tinerfeño con conocidos negocios ubicados en localidades como Candelaria y Santa Cruz de Tenerife, además de un abogado y un asesor fiscal, si bien la proliferación de especulaciones a través de las redes sociales ha motivado el rotundo desmentido por parte de un bufete local.
Sea como fuere, lo que sí está confirmado es que, si bien el grueso de la macroredada tuvo lugar en Tenerife, el operativo desplegado por la Fuerzas de Seguridad del Estado también incluyó detenciones en La Gomera y hasta en Galicia.
Por si los propagandistas de ideologías racistas y similares pretenden alentar sus interesados mensajes de odio con este caso, es menester resaltar que tendrán que esperar a mejor ocasión porque del total de los investigados la abrumadora mayoría son canarios (21), a los que hay que sumar dos latinoamericanos, tres peninsulares, una persona de origen magrebí y otra más de Europa del Este.
Hay que recordar que la denominada operación Silbo se inició a primeras horas del pasado miércoles con un impactante despliegue policial y conllevó registros profesionales en diversos inmuebles de la capital tinerfeña por parte de efectivos de la Guardia Civil y de la oficina de Aduanas de la Agencia Tributaria.
Helicópteros de la Guardia Civil sobrevolaron con estruendo cuando aún no había amanecido sobre una amplia zona de la capital tinerfeña para asombro y susto de la ciudadanía en lo que se intuye un mensaje intimidatorio de las autoridades para los afectados.
Aunque está decretado el secreto sumario, no se descarta que la origen de esta macrorredada sea la interceptación de un enorme alijo de cocaína a bordo de un barco en aguas cercanas a Canarias.