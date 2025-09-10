La derecha y Junts bloquean en el Congreso la reducción de la jornada laboral

El Congreso de los Diputados vivió este miércoles una de las sesiones más tensas de la legislatura, marcada por un choque inédito entre el Gobierno y Junts. La Cámara rechazó la propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una de las principales banderas políticas de Yolanda Díaz.
La votación salió adelante gracias a la suma de PP, Vox, Junts y UPN, que respaldaron las enmiendas a la totalidad registradas por las formaciones de Carles Puigdemont, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Con 178 votos favorables frente a 170 en contra, el Ejecutivo sufrió su primera gran derrota parlamentaria de este periodo.
La vicepresidenta segunda elevó el tono contra Junts, un aliado imprescindible para sostener la legislatura, acusando a los independentistas de “dar la espalda a la historia de su pueblo” y de alinearse con “los intereses de la patronal más reaccionaria”. Sus palabras, dirigidas de manera directa a la portavoz Míriam Nogueras, marcaron un punto de inflexión en la relación entre ambas formaciones, en vísperas de la Diada.
Nogueras, por su parte, respondió con la misma dureza. Negó que su grupo se hubiera movido a la derecha y reprochó a Díaz su estrategia: “Su único argumento es colocarnos en la derecha porque carece de datos y fundamentos para defender lo indefendible”, sentenció desde la tribuna.
EL PSOE QUERÍA MÁS TIEMPO PARA LLEGAR AL DEBATE
El PSOE prefería haber dado más tiempo para negociar la ley y atar a todos sus aliados, pero Sumar decidió poner fin al plazo de enmiendas en junio con idea de debatirlo incluso antes del verano.
En concreto, Trabajo quería que esta votación se produjera en julio, en el pleno extraordinario en el que el Gobierno ya perdió un decreto ley, pero las dificultades para convencer a Junts de retirar su enmienda y llegar a un acuerdo obligaron a posponer el debate a la vuelta del verano.
Al final, presentadas las enmiendas, el debate ya no se pudo retrasar y el tema se incluyó en el orden del día del primer Pleno tras el verano, sin que Junts hubiese llegado a un acuerdo con el departamento de Yolanda Díaz. Finalmente la formación independentista decidió mantener su enmienda de totalidad, que ha sido crucial para tumbar la ley.