Óscar Puente descarta dimitir tras el accidente de tren en Toledo: “Mi obligación es dar explicaciones”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha descartado presentar su dimisión tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el pasado miércoles 28 de octubre. El ministro ha defendido su continuidad en el cargo y ha asegurado que su responsabilidad consiste en esclarecer lo ocurrido, resolver los problemas detectados y ofrecer explicaciones a la ciudadanía.
“Mi obligación es resolver el problema y dar explicaciones”, ha afirmado Puente, quien considera que su forma de “ser responsable es dar la cara” ante las consecuencias del siniestro.
El ministro ha señalado que respeta las peticiones de dimisión, aunque sostiene que cualquier decisión sobre su continuidad debe adoptarse “a partir de los hechos y no por la presión del momento, que evidentemente es muy grande”.
Sus declaraciones llegan después del accidente entre dos trenes de alta velocidad, un AVE de Renfe y un convoy de Iryo, en el municipio toledano de Urda. El siniestro ha abierto una investigación sobre el funcionamiento de los sistemas de seguridad y las decisiones tomadas antes de la colisión.
uente advierte de que se exigirán responsabilidades si se detectan fallos
Sobre las causas del accidente, Óscar Puente ha insistido en que la investigación continúa abierta y que todavía deben esclarecerse las circunstancias que provocaron la tragedia.
“La fatalidad existe y hay que afrontarla”, ha manifestado el ministro, que también ha defendido la labor de los profesionales del administrador de infraestructuras ferroviarias.
“Mi confianza en Adif y su personal es inequívoca, pero nadie es infalible”, ha señalado.
Puente ha advertido de que las investigaciones deberán determinar si existieron errores en los procedimientos de seguridad, en los controles o en la organización del servicio.
“Si hubo fallos en los controles o la organización y si hubo responsabilidades individuales, se exigirán por los cauces correspondientes”, ha asegurado.
De esta manera, el responsable de Transportes ha defendido la necesidad de conocer todos los hechos antes de establecer responsabilidades definitivas.