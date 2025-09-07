Histórica botadura en Shanghái de uno de los mayores diques de reparación naval del mundo, que operará en Tenerife

Más de una década de planificación, cuantiosas inversiones, creación de un moderno astillero en Santa Cruz de Tenerife, y sobre todo, innovar sin complejos en este restringido modelo de negocio, han sido los elementos determinantes que ha precisado una empresa familiar canaria, fundadora de esta modélica instalación naval, para dar el mayor paso hacia la expansión e internacionalización de la compañía.
Con la gran visión de futuro que ha caracterizado a la empresa desde sus inicios, ayer se ha hecho realidad en el mayor astillero de Asia, en la ciudad china de Shangái, la botadura con éxito al mar de este dique flotante de reparación naval, su proyecto más ambicioso,que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en la historia y desarrollo del puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Ignacio Pérez González, Fundador del Grupo Hidramar y Tenerife Shipyards, junto a su hijo Jonathan Pérez Padrón, presidente de la compañía, arropado por los miembros del consejo de administración, ha calificado de “hito histórico para la industria portuaria en Canarias” este acontecimiento que produjo ayer en China.
La producción de este sofisticado dique flotante, se ha llevado a cabo en una de las industrias de construcción naval más importantes del mundo, el astillero chino Huarum Dadong Dockyard. Esta gigantesca instalación de 240 metros de largo y casi 50 de ancho, es una gran embarcación móvil, semi-sumergible, que al inundarse de forma controlada en su interior, genera el caudal suficiente para permitir que grandes buques puedan acceder al mismo, para luego resultar elevados y proceder en seco a los pertinentes protocolos de mantenimiento y reparaciones.
El dique dispondrá de un innovador sistema de chorreo por asistencia robotizada, que permitirá que los tiempos de varado sean más rápidos y eficientes. Asimismo, estará dotado con desarrollos tecnológicos de última generación, lo que lo convertirá en uno de los modelos más competitivos y modernos del panorama internacional.
Mega-estructura en la dársena
Esta megaestructura que será instalada en la lámina de agua anexa a las actuales dependencias y talleres de Tenerife Shipyards en la dársena este del muelle de Santa Cruz, es capaz de dar cabida en su interior a grandes buques de carga, que sin mercadería y combustible abordo, pueden llegar a las 85.000 toneladas de desplazamiento bruto.
El presidente de la compañía, Jonathan Pérez, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, aseguró desde Shangái que la entrada en funcionamiento de este dique tecnológico, “claramente establece un hito en la historia portuaria de Canarias, y en especial, de la del puerto de Santa Cruz de Tenerife”. Esta instalación será la única en Canarias y de las pocas en el Atlántico, capaz de dar cobertura técnica a los mayores barcos de transporte de mercancía y otros productos, conocidos como buques Panamax, que han sido diseñados para ajustarse a las dimensiones permitidas para el tránsito por las esclusas del canal de Panamá. Actualmente, existen unos 50.000 buques de estas características en todo el mundo, de los cuales la mayor parte transitan en las rutas intercontinentales de Europa, África y América. Con estos datos, a los que hay que añadir la excelente reputación y experiencia internacional en reparaciones muy complejas de las denominadas plataformas petrolíferas y de hidrocarburos FPSO que recalan en Tenerife para su reparación. Los responsables del astillero, se mostraron muy optimistas acerca del gran salto que va experimentar Tenerife Shipyards en el ranking mundial de la rehabilitación naval en los próximos años.
La llegada a Tenerife de este gigantesco dique naval está prevista para el próximo mes de marzo. Su entrada en funcionamiento en el primer semestre del próximo año va a generar más de 700 puestos de trabajo directos, y varios centenares indirectos, relacionados con la gran demanda de subcontratas que tendrán participación en estos procesos.
Capital 100% canario
Jonathan Pérez se mostró convencido de que la iniciativa puesta en marcha por el astillero no sólo va a propiciar un incremento en la sinergia de decenas de empresas que prestan sus servicios en el puerto de Santa Cruz, sino que también reportará notables réditos a la economía de la capital tinerfeña.
El Grupo Hidramar y Tenerife Shipyards cuentan con capital mayoritario de Canarias, liderado por la familia Pérez, de origen palmero. La inversión destinada para la fabricación de este dique de última generación en tecnología y prestaciones ronda los cuarenta millones de euros. Jonathan Pérez reconoció que algunas de las multinacionales que lideran la industria naval en el mundo ya han expresado formalmente a la compañía su intención en establecer alianzas estratégicas con la finalidad de generar sinergias y aperturar nuevas líneas de negocio, que sin duda, contribuirán positivamente a un mayor posicionamiento internacional del astillero tinerfeño. Así mismo, el equipo de dirección de Tenerife Shipyards trabaja desde hace tiempo en un plan de desarrollo tecnológico, en la vanguardia de procesos de reparación de los mayores buques y estructuras industriales extractivas del mundo, que tendrá como centro de operaciones el infrautilizado puerto de Granadilla.
Interés nacional e internacional
En cuanto se ha conocido la noticia de la operatividad del gran dique naval de reparaciones con el que contará el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, armadores nacionales e internacionales ya han iniciado conversaciones con el astillero para proceder con reservas de cobertura de servicios integrales para buques de gran tonelaje a partir de 2025.
Jonathan Pérez, en el acto protocolario de a botadura del dique celebrada ayer en la ciudad de Shanghai, resaltó el esfuerzo, el tesón y la humildad con la que su padre, Ignacio Pérez, ha dedicado toda su vida a desarrollar proyectos navales que culminan ahora con este gran reto.
Asimismo, expresó su agradecimiento al equipo multidisciplinar de profesionales que le ha acompañado a lo largo de la última década, al igual que a los miembros del consejo de administración de la compañía.