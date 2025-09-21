sucesos

Importante operativo de rescate en Tenerife por una aparatosa caída contra unas rocas

El 112 activó de inmediato los recursos necesarios
Importante operativo de rescate en Tenerife por una aparatosa caída contra unas rocas
Importante operativo de rescate en Tenerife por una aparatosa caída contra unas rocas. Bomberos de Tenerife
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un hombre de 52 años ha resultado herido este domingo tras sufrir una caída en una zona rocosa de la costa de San Miguel de Abona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente ocurrió sobre las 10:18 horas, momento en el que el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que una persona había caído en la costa y necesitaba asistencia sanitaria.

  1. Rescatan una neumática a la deriva con 53 migrantes cerca de CanariasRescatan una neumática a la deriva con 53 migrantes cerca de Canarias
  2. Incendio en un edificio de Santa Cruz de TenerifeIncendio en un bar del norte de Tenerife: hay varias personas afectadas

Hasta el lugar se desplazaron los recursos activados por el CECOES: efectivos de Bomberos de Tenerife, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Guardia Civil y guardas rurales.

Los bomberos procedieron al rescate del afectado desde la zona en la que había caído y lo trasladaron hasta el punto donde esperaba la ambulancia.

El personal sanitario del SUC asistió al hombre, que en el momento inicial presentaba un traumatismo craneal y en la muñeca de carácter moderado, y lo trasladó posteriormente en ambulancia al Hospital del Sur.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas