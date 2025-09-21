Importante operativo de rescate en Tenerife por una aparatosa caída contra unas rocas

Un hombre de 52 años ha resultado herido este domingo tras sufrir una caída en una zona rocosa de la costa de San Miguel de Abona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente ocurrió sobre las 10:18 horas, momento en el que el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que una persona había caído en la costa y necesitaba asistencia sanitaria.
Hasta el lugar se desplazaron los recursos activados por el CECOES: efectivos de Bomberos de Tenerife, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Guardia Civil y guardas rurales.
Los bomberos procedieron al rescate del afectado desde la zona en la que había caído y lo trasladaron hasta el punto donde esperaba la ambulancia.
El personal sanitario del SUC asistió al hombre, que en el momento inicial presentaba un traumatismo craneal y en la muñeca de carácter moderado, y lo trasladó posteriormente en ambulancia al Hospital del Sur.