Scandal Dinner Show celebra el 5 aniversario con cuatro chefs Michelin

Scandal Dinner Show cumple cinco años y lo celebra el 18 de octubre con un acto excepcional en el que la alta gastronomía de Canarias y el espectáculo se unen en una velada inigualable en el hotel GF Victoria. Bajo el nombre de ‘El Capítulo Prohibido’, la cita reunirá a cuatro Estrellas Michelin. Se trata de Jesús Camacho (Donaire, GF Victoria), Borja Marrero (Muxgo, Gran Canaria), Adrián Bosch (San-Hô, Royal Hideaway Corales) y Víctor Suárez (Haydée, Gran Tacande). La experiencia promete un recorrido gastronómico muy especial.
Camacho, Marrero, Bosch y Suárez, premiados por DIARIO DE AVISOS
Jesús Camacho, Borja Marrero, Adrián Bosch y Víctor Suárez han sido premiados en diferentes ediciones de los Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS, que cumplieron el 40 aniversario este año. Los comensales disfrutarán de un menú de ocho platos, en el que cada chef firmará dos propuestas que dialogarán con la puesta en escena diseñada por Lindsay Nartey, directora artística de Scandal Dinner Show, quien señala que, “para esta ocasión, hay novedades, porque en Scandal ninguna noche es igual y queremos que ésta sea una experiencia memorable”.
El Victoria, un referente de innovación, excelencia y creatividad
Para Victoria López, presidenta de Grupo Fedola, propietario del hotel GF Victoria, “es un orgullo ver cómo Scandal y Donaire, dos de nuestras marcas, se unen para ofrecer una experiencia que trasciende lo habitual. Con esta celebración, Canarias demuestra su talento gastronómico y escénico, y GF Victoria se consolida como un referente de innovación, excelencia y creatividad”.
Gofio de millo Buen Lugar, de tueste medio, el mejor según Agrocanarias
El gofio de millo de tueste medio elaborador por Molino de Gofio Buen Lugar SL bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Gofio Canario ha sido reconocido como el mejor del Archipiélago por el panel de cata del Concurso Agrocanarias 2025, que organiza el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), en esta edición en colaboración con el Cabildo de La Palma. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, anunció los premios de Agrocanarias.
Elabora sus productos con técnicas de molienda tradicional en piedra
Fundada en 1958 en el municipio grancanario de Firgas, la empresa Gofio Buen-Lugar elabora sus productos a través de técnicas de molienda tradicional en piedra. Durante décadas, el saber de la familia Almeida ha pasado de generación en generación como un compromiso con la elaboración natural, que potencia el sabor, el aroma y la textura del gofio, sin renunciar a la mejora continúa y modernización de sus procesos de producción. En esta edición del concurso, celebrado los días 30 y 31 de julio en La Palma, han participado 41 muestras de once molinos de Canarias.
La guindilla
Las conservas están de moda
La gastronomía también es moda. Desde algún tiempo empezó a aparecer la afición gourmet por las latas de sardinas caducadas, también llamadas ahora ‘vintage’, que dicen es de lo mejor que hay. Luego la industria conservera, tanto industrial como artesanal, se ha lanzado con diferentes latas con diversos productos, ahora muchos de ellos gourmet. Si uno quiere estar al tanto de las novedades, y de las que no lo son es conveniente seguir a Carlos Álvaro, la persona que está detrás de El Catalatas, su perfil de Instagram. Álvaro declaró a ‘El Pais’ que en su casa hay una colección de más de 500 latas.