‘Sugar Island’ triunfa en el Puerto Rico Film Festival y ‘Mariposas Negras’ arrasa en Roma

La película ‘Sugar Island‘, dirigida por Johanne Gómez Terrero, se alzó con el premio a Mejor Largometraje Internacional en la 16ª edición del Puerto Rico Film Festival, principal cita cinematográfica del Caribe celebrada en Mayagüez.
La producción, realizada por Tinglado Film y Guasabara Producciones, aborda temas como el colonialismo, la injusticia social y el despertar espiritual en la comunidad del batey. Su impacto ha trascendido fronteras: recientemente, el presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Dominicana, Luis Arambilet, anunció que la obra ha sido distinguida con el sello de Selección Oficial del País. Esto la convierte en la candidata dominicana a los Premios Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.
Por su parte, la cinta ‘Mariposas Negras‘, dirigida por el cineasta canario David Baute, conquistó el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Roma, al obtener sus dos galardones más importantes: el Premio del Jurado y el Premio del Público.
La guionista Yaiza Berrocal, presente en la gala, subrayó la relevancia del filme al recordar que “Mariposas Negras es una metáfora sobre la dramática situación de la migración climática forzada, y es urgente que se reconozca esta situación por parte del derecho internacional”.