La Tenerife Fashion Beach Costa Adeje se presenta en un acto de Vogue

El Cabildo de Tenerife, y el Ayuntamiento de Adeje, promocionarán en la Vogue Fashion Night Out Madrid la octava edición de la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje. La nueva cita con la moda especializada en baño, que se celebrará del 16 al 18 octubre en el Sur de la Isla, reunirá a reconocidas firmas locales, nacionales e internacionales, que presentarán sus tendencias para la próxima temporada.
El evento Vogue Fashion Night Out, que tendrá lugar el próximo 11 de septiembre en el madrileño barrio de Salamanca, la principal zona comercial de Madrid será el lugar elegido para la presentación de la nueva edición de la Tenerife Fashion, una noche donde la moda, las compras, la música y la cultura se convierten en protagonistas coincidiendo con el arranque de Semana de la Moda de la capital. La calle Ortega y Gasset volverá a ser el punto neurálgico donde el público podrá participar en la experiencia Vogue, además, de vivir el pistoletazo de salida del certamen.
Las firmas adscritas al programa Tenerife Moda, Javier Aguiar, Arena Negra y Lava ganadoras de las últimas ediciones del premio a la mejor colección, tendrán la oportunidad de mostrar a través de sus colecciones el potencial del sector textil tinerfeño en una sinergia que beneficia la promoción, comercialización y creación de nuevos puntos de venta.