Torres dice que las críticas de Clavijo a Vox no son creíbles porque gobierna con ellos

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado que no es creíble que el presidente canario, Fernando Clavijo, diga que Vox es “el enemigo absoluto y unos fascistas” y después gobierne con ellos en varios municipios.
Torres, que se ha reunido en La Laguna (Tenerife) con cargos públicos socialistas, se ha referido a los casos de Granadilla de Abona, de Teguise o Arona, en los que CC gobierna con apoyo de Vox y ha afirmado que coherencia “es la palabra clave en la política”.
“No se es coherente cuando tú atacas a Vox y después avalas gobiernos con ellos”, ha dicho el también ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que ha señalado que su partido no tiene ningún gobierno con Vox “ni lo vamos a tener. Somos coherentes”.
Ha señalado que el actual gobierno de Canarias prometió que iba a bajar dos puntos el IGIG “y aliviar en cientos de millones al año los bolsillos de los canarios” y no lo ha hecho hecho, lo que en su opinión constituye el “mayor engaño electoral” que ha visto en su vida política.
También ha criticado al Gobierno de Canarias que no quiera poner la tasa turística cuando está previsto que mas de 18 millones de turistas visiten el Archipiélago y al respecto ha pedido al Ejecutivo que “escuche a la ciudadanía, pero no con tapones en los oídos“.
“Los ciudadanos piden una tasa turística”
Los ciudadanos, ha proseguido el dirigente socialista, han pedido que para mejorar el medio ambiente, las infraestructuras y los salarios se ponga esta tasa turística y ha señalado que durante su gobierno no lo hizo porque tuvo una pandemia y la quiebra del operador turístico Thomas Cook y no se pudo recuperar en los cuatro años el número de turistas que se recibieron en 2019.
Torres ha añadido que en materia de vivienda, el gobierno que preside Clavijo “no sabe hacia donde caminar”, ha lamentado que parámetros como el abandono escolar haya aumentado durante esta legislatura y que los docentes no tengan viviendas a las que acceder y alguno de ellos tengan que residir en caravanas.
Se refirió al aumento de las becas estatales para estudiantes frente a la reducción de inversión en esta materia por parte del Gobierno de Canarias y ha aludido al gasto social en esta legislatura que, según ha dicho, en Canarias se ha reducido.
Ha reconocido que el debate político está muy polarizado, pero ha considerado que “la gente cuando está en sus casas por la mañana lo que desea es que tenga acceso a una vivienda y el Gobierno de Canarias no ha entregado ni una sola en esta legislatura”.
Además, ha opinado que el acceso al empleo lo ha conseguido el Gobierno de Pedro Sánchez y de ello se han beneficiado las comunidades autónomas.