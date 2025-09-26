CC acusa al PSOE de crear “falsas esperanzas” con vivienda en Granadilla

La sesión plenaria de ayer en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona estuvo marcada por el debate en materia de vivienda, con Los Hinojeros en el centro de la polémica.
El grupo Socialista presentó una moción que planteaba una batería de medidas en materia habitacional. Esta fue rechazada con los votos en contra de Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Vox.
La propuesta incluía la realización de un diagnóstico actualizado del mercado inmobiliario local, la declaración del municipio como zona preferente para acceder a programas autonómicos y estatales, así como la constitución de un ente público encargado de gestionar el parque de viviendas, entre otras medidas.
Jennifer Miranda, portavoz socialista, defendió que durante los meses en que su grupo asumió el gobierno municipal se logró desbloquear la situación en Los Hinojeros, ocho edificios previstos para acoger cerca de 300 viviendas en régimen de alquiler asequible.
Miranda insistió en que “en ningún momento se habló de destinar estas a vivienda social”, a la vez que aclaró que ya existía un convenio urbanístico que daba cobertura al proyecto. La edil añadió que esta iniciativa se enmarca en una estrategia de choque para aliviar la crisis habitacional en el municipio y recordó que su formación ya había presentado un plan de vivienda que contemplaba, entre otras medidas, la regulación del alquiler vacacional o la creación de un inventario de edificios semiconstruidos.
Por su parte, Rubén Casañas, concejal de Vivienda (CC), acusó al PSOE de “haber creado falsas esperanzas” en la ciudadanía al presentar Los Hinojeros como un plan de vivienda social.
“Dentro de este expediente, no había convenio urbanístico ni denominación de calles”, señaló, subrayando que esa falta de trámites imposibilitaba avanzar en el proyecto. El alcalde, José Domingo Regalado (CC), anunció que ya se ha aprobado la denominación de las calles, un trámite necesario para avanzar en la gestión de la urbanización.
“Un plan para la vivienda tiene que ser aprobado en pleno, acogiéndose a un diagnóstico real, no basado en sueños e ideas prediagnósticas”.
En ese sentido, anunció que se ha encargado un estudio de la situación de la vivienda en Granadilla, con distintos parámetros sobre vivienda. Con esos datos, explicó, se prevé la creación de una oficina que gestione ayudas de alquiler y compra, rehabilitación y acceso a viviendas de protección oficial.