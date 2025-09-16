El Cabildo de Tenerife insiste en acoger la Vuelta a España pese a la participación de Israel: “Que la isla no se vea condicionada por instrumentalización política”

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (PP), ha confirmado que la corporación mantiene su interés en albergar etapas de La Vuelta a España el próximo año, a pesar de la polémica generada por la posible participación del equipo Israel-Tech.
En una declaración difundida este martes, Afonso aseguró que el Cabildo “sigue interesado” en acoger la finalización de la prueba ciclista por su “extraordinaria dimensión deportiva” y su “importante capacidad promocional”, al tiempo que subrayó que “lo merecen los deportistas y aficionados al ciclismo”.
El vicepresidente explicó que el objetivo es que Tenerife consolide un “posicionamiento de referencia” en el ámbito deportivo, sin verse condicionada por “instrumentalización política”.
En este sentido, apuntó que se mantendrán reuniones con la organización y la Federación Española de Ciclismo con el fin de garantizar que, en el caso de celebrarse en la Isla, la competición se desarrolle “con todas las garantías de seguridad, organizativas y logísticas” y proyecte una “imagen adecuada de los valores del deporte en Tenerife”.
Afonso reiteró además la disposición de la Isla para ofrecer “todas sus garantías de seguridad” de cara a la edición de 2026, tras la suspensión de la llegada y entrega de premios de la última etapa en Madrid debido a protestas contra la presencia del equipo israelí.
Gran Canaria se niega a acoger ‘La Vuelta’ si participa Israel
En discrepancia, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, anunció este lunes que la Isla no acogerá etapas de la Vuelta a España si participa Israel. “No estamos dispuestos a blanquear el genocidio ni al Estado de Israel a través del deporte”, declaró en un acto convocado por la plataforma Canarias por Palestina.
Morales recordó que, aunque hubo conversaciones para la llegada de la prueba a Gran Canaria, no existe un acuerdo cerrado. “No hay nada definitivo, no hay ningún acuerdo final”, afirmó, insistiendo en que la participación israelí excluiría a la Isla.
El presidente insular calificó la postura del Gobierno y la oposición de “disparate continuo” y advirtió de que la utilización política de este debate alimenta el descrédito de las instituciones.
Plantón de España en Eurovisión
De forma paralela, el Consejo de Administración de RTVE aprobó este martes que España abandonará Eurovisión si Israel concurre al festival. La iniciativa, impulsada por el presidente de la corporación, José Pablo López, se suma a la decisión ya adoptada por Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia.
España sería el primer país del Big Five —los principales financiadores de la Unión Europea de Radiodifusión— en retirarse, lo que supondría un precedente de gran alcance en la historia del certamen. La decisión definitiva se conocerá en diciembre, durante la reunión de invierno de la UER.