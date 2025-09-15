Antonio Morales, rotundo: “Si participa Israel, Gran Canaria no acogerá la Vuelta a España”

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha afirmado este lunes que si Israel participa en la próxima edición de la Vuelta a España, la isla no acogerá etapas de la ronda ciclista porque no está dispuesta “a blanquear el genocidio ni al estado de Israel”.
Morales ha señalado que aunque si han existido conversaciones con la organización para que la Vuelta a España regrese a Gran Canaria, no hay un acuerdo final firmado y ha insistido en que si participa Israel “Gran Canaria no está dispuesta a blanquear el genocidio, a blanquear el estado de Israel a través del deporte”, ha dicho a los medios en un acto convocado por Canarias por Palestina.
“Vamos a ver qué sucede en los próximos meses, pero desde luego, con la participación de Israel, Gran Canaria no acogerá la Vuelta a España”, ha añadido .
Esas declaraciones del presidente se producen después de que hace “muchos meses, antes de la Vuelta” se dieran conversaciones para que el evento llegase a Gran Canaria.
Nada definitivo con la Vuelta a España
“No hay nada, definitivamente no hay ningún acuerdo final que diga que se ha cerrado la presencia de la Vuelta a España el próximo año en la isla” porque aunque “a nosotros, desde luego, nos parecía que era una medida atractiva para la isla” con un acuerdo en el que estaría el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife “no vamos a blanquear el genocidio”.
En relación con la postura del Gobierno de España y de la oposición, ha tildado de “disparate continuo” ya que “lo que están haciendo es incrementar el voto de extrema derecha, alejando a la gente de las instituciones, fomentando el descrédito de la política”.
Para Morales, se está abocado a un gran pacto de Estado para afrontar con serenidad los grandes retos que tiene España y que tiene el mundo.
A juicio del presidente insular, “este enfrentamiento continuo” es una “barbaridad” y utilizar esta situación “me parece terrible”, incluso cada vez “pareciéndose más a la ultraderecha”.
Morales ha considerado lamentable todo lo que está sucediendo mientras considera que la ciudadanía ha expresado en la calle libremente su rechazo a que Israel “blanquee a través de un equipo de ciclismo el genocidio que está perpetrando su Estado”.
Por lo tanto, más aún sabiendo que “detrás de ese equipo hay un magnate íntimo amigo Netanyahu que comulga con sus ideas”, se está usando para “blanquear el genocidio”, por lo que ha valorado de “absolutamente legítimo que la ciudadanía en la calle exprese ese descontento”.