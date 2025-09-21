Grandes superficies piden zonas de descarga en Santa Cruz de Tenerife para repartos a domicilio

La Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan) ha calificado de “excelente iniciativa” la propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz para mejorar la distribución urbana de mercancías, lo que “contribuirá en la reducción de emisiones y en la descongestión del tráfico, pues la actual está desfasada”. Así lo aseguró ayer el secretario general de la entidad, integrada por grandes superficies de la Isla, quien consideró que “la ciudad ha cambiado, ha crecido y hay que dar respuesta a nuevas necesidades”.
Medina afirmó a DIARIO DE AVISOS que “actualmente, las plazas de carga y descarga de la capital evidencian un concepto antiguo, son escasas y solo han tenido en cuenta el reparto para cierto tipo de comercios; pero, por ejemplo, no dan respuesta al alto volumen de mercancías que genera el comercio electrónico ni los envíos a domicilio, que no paran de crecer. Los particulares necesitan que se modernice el reparto de mercancías”.
El secretario de Asodiscan respondió así a la polémica generada por el informe Distribución de Urbana de Mercancías (DUM), elaborado por el Ayuntamiento y la Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc), que fijará las directrices del plan director para la futura ordenanza municipal que regule al sector del transporte de mercancías. Medidas que han sido criticadas por la asociación de vecinos Urban-El Perenquén y Fauca.
“Los que estuvimos en la presentación del estudio, el pasado jueves, escuchamos buenas propuestas. Es positivo que se vaya a redactar una ordenanza, partiendo de este informe, donde se planteó ampliar el horario de las zonas de carga y descarga, de 7.00 a 21.00 horas, ininterrumpidamente, porque la gente regresa a partir de las 18.00 horas a sus casas y necesita recibir sus pedidos de compras online. Hay una tipología de comercios que necesita suministrarse desde muy primera hora y hasta las 13.00 horas, pero las necesidades de entrega en la ciudad continúan. La hipótesis de lo que se ha llamado descarga nocturna, que parece generar controversia, ya funciona en otras ciudades, y no más allá de las doce de la noche, y se limita a vehículos eléctricos silenciosos. Creo que nadie ha pensado en un reparto de madrugada y, además, los camiones de la basura hacen también ruido”.
Medina dijo que “ahora hay que estudiar estas propuestas para ver si son lo que Santa Cruz necesita, adaptando las soluciones a cada problemática y zona. Cuanto más haya, más fácil será que cada comercio o consumidor encuentre la mejor forma de abastecerse. Aumentar las zonas de carga y descarga, y gestionar mejor la rotación del tráfico que las usan será determinante para una distribución urbana de mercancías eficaz”.