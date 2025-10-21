Ofrecen 1.000 euros por asistir como VIP a uno de los mayores espectáculos musicales del año

La plataforma de empleo InfoJobs ha abierto un proceso de selección para un puesto, cuanto menos, singular: asistir como invitado VIP a LOS40 Music Awards Santander, uno de los eventos musicales más esperados del año, que se celebrará el 7 de noviembre en el Roig Arena de Valencia.
El trabajo consiste en disfrutar de la gala junto a un acompañante y acceder a espacios reservados como la alfombra roja, la green room, los camerinos, el backstage y el after party.
La oferta incluye un salario de 1.000 euros netos por un día, además de viaje y alojamiento cubiertos desde cualquier punto de España.
Durante la ceremonia, el seleccionado podrá asistir a las actuaciones de artistas destacados del panorama nacional e internacional como Aitana, Ed Sheeran, Dani Martín, Pablo Alborán, Nil Moliner, Dani Fernández, Rels B, Beéle, Danny Ocean, Myles Smith y Alleh & Yorghaki.
Esta oportunidad forma parte del programa ‘Cool Jobs’, una iniciativa lanzada en 2023 que ofrece experiencias laborales poco convencionales y relacionadas con sectores creativos y de ocio.
En esta ocasión, se busca a una persona aficionada a la música y con interés en vivir la gala desde dentro.
Las personas interesadas deben registrarse en InfoJobs e inscribirse en la oferta publicada en la plataforma.