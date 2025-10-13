Se precipita 50 metros con su moto en Tenerife

Bomberos de Tenerife con base en Güímar y Santa Cruz fueron activados este domingo, sobre las 10.00 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias en el 112, para rescatar a un hombre que, con su moto, se había precipitado 50 metros de altura tras colisionar contra un muro en la TF-28, en el municipio de Güímar.
Ocurrió a la altura del barranco de Badajoz, cayendo el hombre en una zona de vegetación, de donde fue evacuado.
Seguidamente lo trasladaron hasta donde se encontraba el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que comprobó que el afectado presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Otras intervenciones
En Candelaria, un accidente de tráfico en la rotonda de salida a la TF-1 activó a los efectivos del parque de Güímar en la noche del sábado. Una vez allí, comprobaron que el vehículo se encontraba volcado y que sus ocupantes estaban fuera. Por lo que, aseguraron el lugar con conos, enfriaron el motor que todavía estaba caliente tras haberse incendiado, desconectaron las baterías y, a petición de la Guardia Civil, colocaron el coche sobre sus cuatro ruedas para facilitar su retirada. En el incidente también estuvo presente la Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Efectivos del parque de La Laguna, fueron solicitados el sábado, sobre las 18:30 horas, para apagar un fuego de rastrojos y basuras en la calle La Berlina, en El Sobradillo, La Laguna.
También, bomberos del parque de Santa Cruz fueron requeridos, sobre las 18:00 horas, para extinguir un fuego localizado en el equipo de aire acondicionado y magnetotérmicos de un establecimiento en la calle Ruiz Zorrilla, en Santa Cruz. Una vez sofocado, enfriaron toda la zona para evitar reactivaciones. También acudieron la Policía Local y la Policía Nacional.
En Puerto de la Cruz, efectivos con base en La Orotava fueron solicitados en la madrugada del sábado tras producirse un accidente de tráfico en el túnel Martínez. Llegados allí comprobaron que había personas atrapadas, así que procedieron a la apertura de la puerta del lateral del conductor y del portón trasero para poder inmovilizar y extraer al conductor y a su acompañante y transferirlos a los recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC). También acudieron la Policía Local y la Policía Nacional.
Por último, el viernes, bomberos del parque de La Laguna fueron activados, sobre las 13:45 horas, para apagar un vehículo que estaba ardiendo en la TF-5, a la altura de Guajara. Acudió la Guardia Civil.