Muere un hombre y otro queda en estado crítico al ceder una barandilla en un hotel de Canarias

Una tragedia sacudió la localidad turística de Costa Teguise (Lanzarote) en la madrugada de este sábado, cuando cedió la barandilla de un hotel, provocando la caída de dos turistas británicos desde una altura de unos seis metros.
Uno de ellos, un hombre de 56 años, falleció en el acto, mientras que el otro, de 54 años, resultó gravemente herido y permanece ingresado en la UCI del Hospital Doctor José Molina Orosa, en estado crítico.
El incidente se registró alrededor de la 01:30 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió la alerta de que dos personas habían caído desde una altura considerable dentro de un complejo hotelero de la zona.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local y Guardia Civil, además del personal de seguridad del establecimiento.
A su llegada, los equipos sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de uno de los afectados, mientras que el otro fue estabilizado y trasladado de urgencia al hospital.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas exactas del suceso y evaluar si hubo negligencia en el mantenimiento de la barandilla o en la seguridad del hotel.