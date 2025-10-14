sucesos

Aparatoso accidente de tráfico en Tenerife

Uno de los implicados fue trasladado a un centro hospitalario, según informa el 112
La TF-28, a la altura de La Camella, en Arona, donde se ha producido el siniestro. DA
Un hombre de 56 años ha resultado herido en un aparatoso accidente de tráfico que ha tenido lugar a primera hora de este martes en la carretera TF-28, a la altura de La Camella, que se encuentra en el término municipal de Arona, según informa el 112.

El siniestro se produjo a las 07.25 horas, cuando la sala operativa recibió un aviso sobre una colisión en el lugar mencionado entre un coche y una moto, cuyo conductor precisaba de asistencia sanitaria.

El 112 activó los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Guardia Civil.

El personal del SUC asistió al afectado y lo trasladó al Hospital Quirón de Adeje, mientras que la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.

