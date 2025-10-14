Aparatoso accidente de tráfico en Tenerife

Un hombre de 56 años ha resultado herido en un aparatoso accidente de tráfico que ha tenido lugar a primera hora de este martes en la carretera TF-28, a la altura de La Camella, que se encuentra en el término municipal de Arona, según informa el 112.
El siniestro se produjo a las 07.25 horas, cuando la sala operativa recibió un aviso sobre una colisión en el lugar mencionado entre un coche y una moto, cuyo conductor precisaba de asistencia sanitaria.
El 112 activó los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Guardia Civil.
El personal del SUC asistió al afectado y lo trasladó al Hospital Quirón de Adeje, mientras que la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.