Aldara publica el viernes un nuevo tema: ‘Q PKO’

El sencillo, del que ya se puede contemplar el videoclip, se inscribe en el giro a su estética sonora que ha emprendido
La artista canaria Aldara. / DA
Cuando anunció que este año significaría todo un giro musical en su carrera, no exageraba. La nueva entrega, Q PKO (Qué pecao), de la artista canaria Aldara vuelve a crear un brecha que marca un antes y un después en su trayectoria.

Fiel a su versatilidad musical, Aldara publica este viernes en las plataformas digitales Q PKO, una propuesta actual y diferente, que supone un nuevo giro en la estética sonora de la artista, donde fusiona el pop, la electrónica, el urbano y el latin. Q PKO “es noche, club, diversión, baile y una historia platónica. ¿Quién no ha vivido una atracción imposible que siempre esta a punto de culminarse?”, señala.

De melodía, ritmo, coros pegadizos y todos los ingredientes propios de una fiesta, Q PKO continúa con las entregas musicales que Aldara ha inaugurado en 2025: ruptura, celebración y personalidad. Y así es como la ganadora del LPA Emer-gente 2025 (certamen perteneciente al LPA Beer & Music Festival) y del Premio Canario de la Música 2021 a la mejor canción del año con Pura Babel, suma este nuevo hit a su camaleónico repertorio.

Portada del nuevo tema de la artista. / DA

Su trabajo musical avala el crecimiento y evolución de Aldara, que cuenta con los éxitos de sus tres primeros sencillos (Pura Babel, Soy y Tu jardín). Además de su EP MalaVida, de cinco canciones inéditas. A ello se suman los singles de A manos abiertas, La Desaparecida, el remix de Lo admito, Reina Burka y Rumbo al Pari.

El lanzamiento de Q PKO incluye un videoclip oficial que está disponible desde este jueves en su canal oficial de YouTube. Un trabajo audiovisual bajo la dirección de la propia artista.

