El mundo aguarda hoy con esperanza el inicio del alto el fuego en Gaza

El jefe de la delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Jalil al Haya, confirmó anoche que el grupo ha recibido “garantías” de Estados Unidos y del resto de países mediadores sobre que la “guerra” en la Franja de Gaza ha “terminado por completo”. En un discurso televisado, aseguró que Hamás ha “recibido garantías oficiales de los mediadores y del Gobierno estadounidense, confirmando que la guerra ha terminado por completo”, según recoge el diario Filastín, vinculado al grupo. “Seguiremos trabajando (…) para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo y su autodeterminación hasta el establecimiento de un Estado independiente, con Jerusalén como capital”, aseguró, antes de subrayar que en la mesa de negociaciones han priorizado los “intereses” de su pueblo, “a pesar de la dilación” de Israel y sus “intentos de frustrar las mediaciones”.
En este sentido, Jalil al Haya enfatizó que las autoridades israelíes han “violado acuerdos previos, pero esta vez se han visto obligadas a aceptar un alto el fuego bajo la presión de la resistencia y la firmeza popular”.
Al Haya explicó durante su intervención que el acuerdo “para poner fin a la guerra” comienza con la implementación de un alto el fuego “permanente”, la retirada de las tropas israelíes, la apertura del cruce de Rafá en ambas direcciones y un intercambio de prisioneros. Este intercambio, sostuvo, incluye para el lado palestino la liberación de 250 presos que cumplen cadena perpetua en Israel, 1.700 arrestados en Gaza después del 7 de octubre y todos los niños y mujeres.
Hace menos de 24 horas, el Gobierno de Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, tras las negociaciones indirectas de los últimos días en Egipto.
Por su parte, el Gobierno de Israel confirmó que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la firma del acuerdo con Hamas, con la apertura posterior de una ventana de 72 horas para la liberación de los secuestrados el 7 de octubre de 2023 que siguen retenidos en el enclave palestino.
La portavoz del Ejecutivo israelí, Shosh Bedrosian, añadió que “en las 24 horas posteriores a la reunión [de ayer], empezará un alto el fuego en Gaza y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se replegarán a la línea amarilla en los mapas distribuidos”. “Después, se abrirá una ventana de 72 horas en la que todos nuestros rehenes serán liberados de vuelta a Israel”, señaló antes de especificar que este calendario fue firmado en Egipto por las delegaciones y que el acuerdo contempla que las tropas israelíes permanezcan durante esta fase en el 53% del territorio de la Franja de Gaza.
Asimismo, Bedrosian subrayó que las autoridades israelíes “se preparan para recibir a los rehenes en el estado en que se encuentren” y agregó que “la entrega de los rehenes tendrá lugar con respeto y decoro por parte de Hamás”. “No tendremos tolerancia con que los rehenes sean exhibidos como hemos visto en el pasado”, advirtió.
La portavoz indicó además que el acuerdo contempla la liberación de 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua, algo que ha descrito como “algo muy difícil que Israel tiene que hacer”, si bien negó que entre ellos vaya a estar Maruán Barghuti, uno de los líderes de la Primera y Segunda Intifada y una destacada figura política en el seno de Al Fatá, el partido de Mahmud Abbas.
“Muchos de estos terroristas que serán liberados son condenados que tienen sangre en sus manos por asesinar a israelíes”, recalcó Bordosian al tiempo que hizo hincapié en que en las próximas horas habrá más detalles sobre los reos que serán excarcelados, después de que Hamás acusara a Israel de intentar “sabotear” el proceso con desacuerdos sobre los nombres.
Por otra parte, la portavoz dijo que el país atraviesa un momento “trascendental” tras el acuerdo. “Hemos llegado a un punto crítico en esta guerra”, indicó, antes de recordar que “todos los objetivos” fijados por Netanyahu -“el retorno de los rehenes, la derrota y desmantelamiento de Hamás y que Gaza no suponga una amenaza a Israel- “han sido ahora logrados”.