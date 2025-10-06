El suizo Andrea Oliva regresa a la Isla para poner el broche de oro en Papagayo Tenerife, en el municipio sureño de Arona (Avenida Rafael Puig Lluvina, 2, Playa de las Américas), a una temporada que se cierra con el Summer Closing, despidiendo un verano de electrónica de primer nivel. Junto a él estarán los residentes Beto Uña y Luis Groove, además de Dj Oliver, figura principal de la electrónica en España. La cita tendrá lugar este sábado, 11 de octubre (23.00 horas).
El estatus actual de Andrea Oliva como cabeza de cartel internacional consolidado es el resultado de un recorrido totalmente orgánico. Tras aprender por su cuenta a pinchar con apenas 13 años, Andrea Oliva comenzó a trabajar en una tienda de discos, donde creó su extensa colección de promos sin etiquetar de Europa y otros lugares, y pronto consiguió contratos en algunos de los mejores clubes de Suiza, lo que le llevó a ser residente en Terminus y Pravda.
Andrea Oliva encabeza este sábado el ‘Summer Closing’ de Papagayo Tenerife
