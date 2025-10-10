Angela Velloso trae los ritmos de Brasil al Espacio Cultural Cine Viejo, en el municipio de Candelaria

La música brasileña suena este sábado en Tenerife de la mano de Angela Velloso, una de las voces más prometedoras de la escena actual. La cantautora, originaria de Salvador de Bahía e hija del músico Duarte Velloso, actúa este sábado, a partir de las 20.00 horas, en el Espacio Cultural Cine Viejo de Candelaria, en el marco de la vigesimosegunda edición del festival Tensamba.
Angela Velloso presenta un espectáculo en el que fusiona el jazz con los ritmos brasileños, tejiendo un repertorio cargado de frescura, sensibilidad y raíces. Su propuesta combina la riqueza armónica jazzística con los sonidos característicos de su tierra natal, desde la samba y la bossa nova hasta influencias más contemporáneas, ofreciendo al público una experiencia musical tan íntima como vibrante.