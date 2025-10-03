Aprueban 23 refuerzos para los juzgados de violencia contra la mujer en España

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer medidas de apoyo para reforzar 23 juzgados con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer en las Comunidades Autónomas de Canarias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, se informó ayer desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En el caso del Archipiélago son cuatro nuevas plazas judiciales de refuerzo y todas ellas corresponden a partidos de la provincia de Las Palmas, concretamente para el Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife y los juzgados números 1, 2 y 3 de Las Palmas de Gran Canaria, si bien cabe recordar que el pasado junio ya se aprobó igualmente una plaza más para el de Arona.
Dos datos nada baladíes: los refuerzos cuentan con autorización económica previa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y su duración inicial es hasta el próximo 31 de diciembre de 2025.
Resta recordar que estos nombramientos se producen tras la reciente queja por la falta de medios personales y materiales expresada por más de un centenar de jueces y juezas especializadas en violencia de género, así como que desde sindicatos de la administración de Justicia lamentan que no se contemple la creación de más plazas laborales para este tipo de juzgados pese a que la nueva ley amplía notablemente los casos que tienen que atender.