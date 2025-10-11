La policía busca a un hombre que apuñaló a otro “por celos” en Canarias

La policía busca a un hombre que apuñaló a un joven “por celos” la pasada noche. Ya identificado, los agentes lo buscan en estos momentos como presunto autor de un homicido en grado de tentativa.
Un joven de 26 años resultó herido de carácter grave la noche de este viernes en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria al ser apuñalado por otro, han informado a EFE fuentes policiales, que han indicado que la agresión pudo estar motivada “por celos” ya que la víctima iba acompañado de su expareja.
El agresor, que se dio a la fuga en un vehículo, ha sido identificado y se le busca como presunto autor de un homicidio en grado de tentativa, han informado este sábado las fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
El herido presentaba varias heridas por arma blanca y fue trasladado en una ambulancia del Servicio Canario de Salud al Hospital Doctor Negrín.
El suceso ocurrió sobre las 22.40 horas en la plaza de Manuel Becerra del citado barrio