Arde una vivienda en Santa Cruz de Tenerife

Un incendio declarado en una vivienda situada en la tercera planta de un edificio ubicado en la calle María Jiménez, en Santa Cruz de Tenerife, se ha saldado con tres personas afectadas, dos de ellas menores de 16 años, según ha informado el 112.
El incendio ha tenido lugar a las 16.24 horas de este martes, cuando el CECOES recibía una alerta en la que se informada de lo ocurrido.
Efectivos de Bomberos de Tenerife extinguieron las llamas que afectaron a un dormitorio en la vivienda y ventilaron el inmueble.
Por su parte, el personal del SUC asistió a los tres afectados, quienes presentaron intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado, trasladándolos posteriormente al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
La Policía Local instruyó las diligencias correspondientes.