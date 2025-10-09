Aridani Alonso y Jenisse Ferrari bordan el almuerzo de Gran Canaria en Gastronomika

Los chefs Jenisse Ferrari y Aridani Alonso, de Qué leche! y Casa Romántica, en Las Palmas de Gran Canaria, y ambos galardonados en diferentes ediciones en los premios nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS, fueron los encargados de ejecutar el almuerzo de presentación en el estand de Gran Canaria en Gastronomika, que resultó ser un éxito de participación. En la presentación estuvo Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Aridani Alonso preparó una croqueta de conejo y una sama roquera
Al chef de Casa Romántica, ubicado en el Valle de Agaete, le correspondieron los platos de croqueta de conejo en salmorejo, mojo de almendras ahumadas y también, de entrante, un calamar, aguacate y millo; ambos platos sorprendieron a los comensales. Luego Aridani Alonso preparó una sama roquera con escaldón de gofio y un limpio caldo de pescado que estaba riquísimo. De postre un café-chocolate y algarroba. Los vinos corrieron a cargo del sumiller, Carlos Peña: Ikewen, Sansofi, y 3lemento. Alonso se consolida como joven promesa de la cocina canaria.
Jenisse Ferrari cocina un aguachile vegano y un asado de cabrito
La chef de origen venezolano Jenisse Ferrari, del restaurante Qué leche! en la calle Torres 22, de Gran Canaria, comenzó el almuerzo con un refrescante aguachile vegano, inspirado en sus raíces del Caribe y luego bordó un asado negro de cabrito, bolitas de tapioca y yuca. Un plato potente y muy rico de sabores y texturas. Una cita imprescindible en la capital grancanaria.
Aitor Zabala, tres estrellas Michelin en la ciudad de Los Angeles
Galardonado este año con tres estrellas Michelin por su segundo Somni de Los Ángeles, el chef Aitor Zabala, nacido en Barcelona pero de origen vasco, rechaza cualquier tipo de clasificación y repasa una vertiginosa trayectoria que tarde o temprano le traerá de nuevo a casa. “Este reconocimiento nos ha pillado absolutamente por sorpresa y con el pie cambiado”, confesaba un sincero y lesionado Aitor por videoconferencia que ha participado en Gastronomika, convaleciente de una rotura de costillas tras una desafortunada caída.
El chef reconoce que ha aprendido a no marcarse metas demasiado lejanas
Aunque asegura que con Somni 2.0. ha asumido menos riesgos, Aitor no ha podido evitar la incertidumbre ante el cambio de ciudad, ahora en West Hollywood, “y ha sido un gran trabajo mental el lidiar contra los bajones ante las dificultades. Nuestra máxima constante ha sido el ‘vamos a darnos un día más’, y así hemos llegado hasta aquí”, reconociendo que en este proceso ha aprendido a no frustrarse fácilmente y a no marcarse metas demasiado lejanas. Respondía de esta forma a Benjamín Lana, director de San Sebastián Gastronomika, en una intimista entrevista.
La guindilla
Braulio Simancas emociona en Gastronomika
El chef, nacido en Tenerife, pero de origen gomero, emocionó y se emocionó en el auditorio del kursaal al hablar de los cocineros invisibles. Braulio simancas se refería a todos los que, en alta mar, cocinan para los marineros, entre ellos su padre, pepe simancas, con el que compartió fogones, por primera vez, hace una semana. quizás faltó un poco de cariño de la organización a la hora de introducir la ponencia, donde braulio puso sobre la mesa las recetas familiares heredadas del quehacer de su progenitor en el barco: cazuela de pescado, rancho… y pulpo, que antes se devolvia al mar y era comida de pobres y ahora alcanza precios astronómicos en el mercado.